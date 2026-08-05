Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας.

Η απάντηση δόθηκε σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

«Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά»

Στην απάντησή της, η Κάγια Κάλας αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα γύρω από την προετοιμασία του νομοσχεδίου.

Όπως σημειώνει:

«Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις των μέσων ενημέρωσης που αναφέρονται στις προετοιμασίες για την υποβολή, στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, νομοσχεδίου σχετικά με τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας».

Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν το ζήτημα που έχει προκαλέσει ανησυχία σε Αθήνα και Λευκωσία.

Προϋπόθεση η αποχή από μονομερείς ενέργειες

Η Ύπατη Εκπρόσωπος ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία οφείλει να απέχει από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών.

Στην απάντησή της τονίζει ότι η αποχή από τέτοιες ενέργειες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση «για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας».

Με τον τρόπο αυτό, η Κάγια Κάλας συνδέει ευθέως την πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων με τη συμπεριφορά της Άγκυρας στο πεδίο του διεθνούς δικαίου.

Αναφορά στις σχέσεις καλής γειτονίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η αναφορά της στις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι των διεθνών συμφωνιών και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών.

Όπως επισημαίνει:

«Η ΕΕ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι αναμένεται από την Τουρκία να επιδείξει αταλάντευτη προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις διεθνείς συμφωνίες και στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών».

Η διατύπωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συζητήσεις στην Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα» προκαλούν προβληματισμό ως προς τις επιδιώξεις της Άγκυρας στις θαλάσσιες ζώνες.

«Ύψιστη σημασία» στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών

Η Κάγια Κάλας υπογραμμίζει ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της.

Παράλληλα, τονίζει ότι η Ε.Ε. αποδίδει «ύψιστη σημασία» στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών.

Η αναφορά γίνεται με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, γνωστής ως UNCLOS.

Τι απαντά για πιθανή χρήση ευρωπαϊκών πόρων

Η ερώτηση του Γιάννη Μανιάτη αφορούσε και το ενδεχόμενο χρήσης ευρωπαϊκών πόρων στη συγγραφή ή προετοιμασία του τουρκικού νομοσχεδίου.

Στο σημείο αυτό, η Ύπατη Εκπρόσωπος ξεκαθαρίζει ότι το Κέντρο Περιφερειακής Δραστηριότητας για την Κλιματική Αλλαγή, CC/RAC, το οποίο φέρεται να έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του νομοσχεδίου, δεν δημιουργήθηκε σε συνεργασία ειδικά με την Ε.Ε.

Όπως αναφέρει, το κέντρο «χρηματοδοτείται πλήρως από άμεσες τουρκικές συνεισφορές».

Η απάντηση επιχειρεί να αποσαφηνίσει ότι δεν προκύπτει χρηματοδοτική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Μήνυμα με αποδέκτη την Άγκυρα

Η παρέμβαση της Κάγια Κάλας αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία ότι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από τον σεβασμό των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Το ζήτημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» παραμένει στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών, με την Ε.Ε. να επαναλαμβάνει ότι η περιφερειακή σταθερότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.