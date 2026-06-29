Εύκολο έργο είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του Wimbledon, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ του Ουγκό Γκαστόν και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο.

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας, ξεκίνησε με break κάνοντας τη δουλειά του εύκολη στο πρώτο σετ το οποίο κατέκτησε εύκολα με 6-1.

Η κατάσταση στο δεύτερο σετ δεν άλλαξε και πολύ. Ο Τσιτσιπάς έκανε πάλι break με το καλημέρα, κράτησε το προβάδισμα και πήρε το δεύτερο σετ με 6-4.

Στο τρίτο σετ ο Έλληνας τενίστας έκανε δύο break στο τρίτο και πέμπτο game και με 6-2 σφράγισε μια άνετη νίκη στην πρεμιέρα του τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον επόμενο γύρο του βρετανικού Grand Slam, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Τσιτσιπάς με την πρόκρισή του στον 2ο γύρο της διοργάνωσης εξασφάλισε 146.000 ευρώ, καθώς τόσα είναι τα χρήματα που παίρνει κάθε τενίστας που συμμετέχει στη 2η φάση.