Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται στην Ολλανδία ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν και το προσεχές Σάββατο (4/7, 18:00) στο Έρμελο, θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον Άγιαξ.

Για το λόγο αυτό οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν πως θα έχουν στην διάθεσή τους για την αναμέτρηση 100 εισιτήρια τα οποία κοστίζουν 17,50 ευρώ και θα τεθούν αύριο Τρίτη (30/6) στην κυκλοφορία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τον φιλικό αγώνα με τον Άγιαξ, που θα διεξαχθεί στο Ermelo της Ολλανδίας (Sportpark Zanderij, Oude Telgterweg 205, 3853 Ermelo), το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 17:00 (τοπική ώρα), θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 17,50 ευρώ. Ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και κάθε φίλαθλος θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως τέσσερα (4) εισιτήρια.

Κατά την αγορά θα ζητηθούν για κάθε εισιτήριο τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, ακριβώς όπως αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο (ταυτότητα ή διαβατήριο):

• Όνομα

• Επώνυμο

• Αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου (ταυτότητα ή διαβατήριο)

• Κινητό τηλέφωνο

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Η παραλαβή των εισιτηρίων δεν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Τα εισιτήρια θα παραδίδονται την ημέρα του αγώνα, στην είσοδο του Sportpark Zanderij, με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης. Οι φίλαθλοι που έχουν ολοκληρώσει την αγορά των εισιτηρίων θα λάβουν μέσω e-mail αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής τους».