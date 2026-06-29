Ατελείωτες ώρες αναμονής, γρονθοκοπήματα μεταξύ πολιτών και πλήρης αποδιοργάνωση της αγοράς συνθέτουν το σκηνικό στα ρωσικά βενζινάδικα, καθώς οι καταστροφικές επιθέσεις ουκρανικών drones στις εγχώριες πετρελαϊκές υποδομές έχουν στραγγίξει τα αποθέματα καυσίμων της χώρας.

Οι Ρώσοι οδηγοί ξεχειλίζουν από οργή, με τις καθυστερήσεις για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων να διαρκούν πλέον από ολόκληρα εικοσιτετράωρα έως και μέρες, προκαλώντας πρωτοφανή κοινωνική ένταση.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία από το μέτωπο της Σιβηρίας, όπου η 29χρονη Τάνια εγκλωβίστηκε για μισή μέρα προκειμένου να εξασφαλίσει ελάχιστη ποσότητα κίνησης. Η ίδια, στρέφοντας τα βέλη της απευθείας κατά της ηγεσίας του Κρεμλίνου, δήλωσε με αγανάκτηση:

«Θα έπρεπε να σταματήσει αυτή την ανόητη σύγκρουση και να μας αφήσει να ζήσουμε κανονικά».

Russians are starting to lose their nerve: a fight over gasoline broke out in the Sverdlovsk Oblast.



At a gas station in Serov (Ural), a man became furious and tried to push a woman out of the queue. A fight ensued: he later explained that he was afraid he wouldn't have enough… pic.twitter.com/OtBYAgmZtL — Belsat in English (@Belsat_Eng) June 28, 2026

Άγρια επεισόδια και κερδοσκοπία από κυκλώματα της μαφίας

Η απώλεια ψυχραιμίας λόγω της εξάντλησης οδηγεί σε καθημερινές συμπλοκές στις ουρές, με την αστυνομία να αδυνατεί να ελέγξει την κατάσταση. Στο Σερόφ της περιφέρειας Σβερντλόβσκ ένας άνδρας επιτέθηκε βίαια με γροθιές σε γυναίκα επειδή θεωρούσε ότι του έκλεψε τη σειρά, ενώ παρόμοιες εικόνες βίας με ξυλοδαρμούς οδηγών μέσα από τα παράθυρα των αυτοκινήτων καταγράφηκαν και στο Ιρκούτσκ.

Civil war has broken out in russia, the gas state has run out of gas.#russianfuelcrisis #UkrainianSanctions pic.twitter.com/82NJijGPwO — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) June 29, 2026

Σε άλλο περιστατικό στη Σιβηρία, ο διάλογος δύο γυναικών μετατράπηκε γρήγορα σε πεδίο μάχης με ύβρεις και απειλές. Η μία επιτέθηκε φραστικά στην άλλη λέγοντας:

«Θα έπρεπε να είχες μείνει [στην ουρά]. Γιατί στο δ… έφυγες, υπάρχει σειρά, ανόητη».

Η απάντηση της δεύτερης ήταν άμεση και εξίσου επιθετική:

«ά.. γ…»

Η λογομαχία έκλεισε με την πρώτη γυναίκα να απειλεί ανοιχτά ότι θα τη χτυπήσει:

«στο γ…ο της πρόσωπο τώρα».

There are more and more videos of Russians fighting over gasoline pic.twitter.com/fTUbd2xQkH — Visegrád 24 (@visegrad24) June 29, 2026

Την ίδια στιγμή, το οργανωμένο έγκλημα βρήκε την ευκαιρία να πλουτίσει από το κρατικό αδιέξοδο. Σε διάφορες περιοχές, συμμορίες της μαφίας κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλες ποσότητες, τις οποίες διοχετεύουν ξανά στους απελπισμένους πολίτες, μεταπουλώντας τες στην τριπλάσια τιμή από την κανονική.

Η επίσημη ομολογία της αποτυχίας από το Κρεμλίνο

Η στρατηγική πίεση που ασκεί το Κίεβο χτύπησε την καρδιά της ρωσικής παραγωγής, με αποκορύφωμα το σαρωτικό πλήγμα στο διυλιστήριο της Gazprom Neft στη Μόσχα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος αναγκάστηκε να κάνει δημόσια αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 83 περιφέρειες της χώρας, προσπαθώντας ωστόσο να υποβαθμίσει το μέγεθος της ζημιάς.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε επίσημα:

«Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης ουρές στους σταθμούς [ανεφοδιασμού] και δεν είναι πάντα εφικτό να βρεθεί ο κατάλληλος τύπος βενζίνης. Και, φυσικά, κατανοούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγροτικοί παραγωγοί και τα αγροκτήματα κατά τη θερινή περίοδο».

Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο στην κατεχόμενη Κριμαία, όπου οι χερσαίοι δρόμοι ανεφοδιασμού έχουν αποκοπεί εντελώς, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να σχεδιάζει επικίνδυνες και κοστοβόρες θαλάσσιες μεταφορές για να καλύψει τις τρύπες στα άδεια ρωσικά βενζινάδικα.