Η Γαλλία και το Ομάν συμφώνησαν να συνεργαστούν για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε, μετά τη συνάντησή του με τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπιν Τάρικ στο Ελιζέ, ότι οι δύο χώρες θα εργαστούν από κοινού, μαζί με τους εταίρους τους, για την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ.

«Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, μαζί με τους εταίρους μας, για την αποναρκοθέτηση των Στενών, προκειμένου να διασφαλίσουμε τις θαλάσσιες οδούς και να εγγυηθούμε την ελεύθερη και άνευ όρων διέλευση από το Ορμούζ», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, καθώς συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Από την περιοχή διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά κάθε ένταση ή απειλή στη ναυσιπλοΐα ζήτημα διεθνούς ασφάλειας.

Η αναφορά Μακρόν στην αποναρκοθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τη σταθερότητα στην περιοχή, μετά τις εντάσεις γύρω από το Ιράν, τις θαλάσσιες οδούς και την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων.

Ο ρόλος του Ομάν

Το Ομάν θεωρείται παραδοσιακά ένας από τους πιο σημαντικούς διαύλους επικοινωνίας στην περιοχή του Κόλπου.

Η χώρα διατηρεί σχέσεις με διαφορετικούς περιφερειακούς και διεθνείς παίκτες και συχνά εμφανίζεται ως παράγοντας διαμεσολάβησης ή αποκλιμάκωσης σε περιόδους έντασης.

Η κοινή πρωτοβουλία με τη Γαλλία δείχνει ότι το Παρίσι επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο του στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, του Κόλπου και των θαλάσσιων εμπορικών διαδρόμων, σε συνεργασία με χώρες που διαθέτουν πρόσβαση και επιρροή στην περιοχή.

Τα γυαλιά ηλίου του Μακρόν

Πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση της συνάντησης, αίσθηση προκάλεσε και η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τον σουλτάνο του Ομάν φορώντας γυαλιά ηλίου, τα ίδια που είχαν σχολιαστεί και κατά την παρουσία του στο Φόρουμ του Νταβός τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο Γάλλος πρόεδρος δεν τα επέλεξε για λόγους στιλ ή λόγω έντονης ηλιοφάνειας, αλλά επειδή αντιμετωπίζει ξανά πρόβλημα στο μάτι.

Ο Μακρόν δεν αφαίρεσε τα γυαλιά ούτε κατά την τελετή υπογραφής διμερών συμφωνιών μέσα στο προεδρικό μέγαρο, έχοντας δίπλα του τον σουλτάνο Χαϊθάμ μπιν Τάρικ.

Μήνυμα για ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Η γαλλο-ομανική συνεννόηση στέλνει σαφές μήνυμα ότι η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ δεν θεωρείται περιφερειακό ζήτημα, αλλά διεθνής προτεραιότητα.

Για το Παρίσι, η ελεύθερη και ασφαλής διέλευση από το Ορμούζ συνδέεται με τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής, την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία των θαλάσσιων οδών.

Η ανακοίνωση Μακρόν δείχνει ότι η Γαλλία θέλει να παίξει ενεργότερο ρόλο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, με το Ομάν να λειτουργεί ως κρίσιμος εταίρος σε μια περιοχή όπου οι ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.