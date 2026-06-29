Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Καναδά, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Η επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών στο εσωτερικό της Συμμαχίας, με βασικά ζητήματα την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την αμυντική συνεργασία, τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Η Αθήνα προσέρχεται στη Σύνοδο της Άγκυρας με σταθερή θέση υπέρ της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας του ΝΑΤΟ, αλλά και με ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των συμμάχων.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Κάρνεϊ εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του πρωθυπουργού ενόψει της Συνόδου, καθώς και της προσπάθειας εμβάθυνσης των σχέσεων της Ελλάδας με σημαντικούς συμμάχους εντός του ΝΑΤΟ.