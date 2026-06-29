Μήνυμα με σαφείς αιχμές προς την αντιπολίτευση έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αιγάλεω, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τις εκλογές του 2023, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από τη συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και το έργο της.

«Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τις εκλογές του 2023. Δώσαμε τον απολογισμό του έργου μας σε μια εποχή που υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, που λένε “όλοι το ίδιο είναι” και νεοσσοί της πολιτικής θέλουν να μας σώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, όταν έρθει η ώρα της κρίσης από τους πολίτες, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει αναλυτικά όσα είχε δεσμευτεί το 2023 και όσα έχει ήδη υλοποιήσει.

«Όταν έρθει η ώρα θα σας πούμε τι σας υποσχεθήκαμε το 2023 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο “τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε”. Δεν έχουμε λύσει τα πάντα, αλλά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά», τόνισε.

«Η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών»

Αναφερόμενος στην οικονομία και το κύμα ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων αποτελεί τη βασική κυβερνητική επιλογή.

«Οι αυξήσεις στους μισθούς και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη πραγματική άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Εύκολες λύσεις για να μειώσουμε τις τιμές δεν υπάρχουν», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει σταθεροποίηση των τιμών, ενώ από τον Σεπτέμβριο αναμένει να καταγραφούν και μειώσεις. «Ελπίζουμε ότι τους επόμενους μήνες οι τιμές θα σταθεροποιηθούν και από τον Σεπτέμβριο θα δούμε σταδιακές μειώσεις», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για επιστροφή σε «παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα». «Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτί», σημείωσε.

Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται στη «σιωπηλή πλειοψηφία» των πολιτών, που αναγνωρίζει τις δυσκολίες αλλά θεωρεί ότι η κυβερνητική παράταξη διαθέτει το σχέδιο για την Ελλάδα του μέλλοντος.

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «150 εκατ. ευρώ κόπηκαν από τους επιτήδειους και δόθηκαν στους έντιμους αγρότες»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι ολοκληρώθηκε η καταβολή 617 εκατ. ευρώ μέσω της ΑΑΔΕ. «Σήμερα, μετά από μεγάλη προσπάθεια, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας και καταβάλαμε 617 εκατομμύρια ευρώ μέσω της ΑΑΔΕ με δίκαιο τρόπο, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι επιδοτήσεις καταβλήθηκαν στους δικαιούχους παραγωγούς, ενώ ποσό ύψους 150 εκατ. ευρώ αφαιρέθηκε από όσους δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και ανακατανεμήθηκε στους έντιμους αγρότες.

«Σε όλα τα προϊόντα καταβάλαμε τις επιδοτήσεις που δικαιούνταν οι έντιμοι αγρότες. Κόψαμε 150 εκατομμύρια ευρώ από τους επιτήδειους και τα ανακυκλώσαμε στους έντιμους αγρότες. Αυτή είναι η μάχη με το βαθύ κράτος», υπογράμμισε.