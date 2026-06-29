Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδουν οι γερμανικές αρχές το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Η επίθεση σημειώθηκε σε κέντρο πρόνοιας και φιλοξενίας μητέρας-παιδιού, προκαλώντας σοκ στη βόρεια Γερμανία, καθώς πρόκειται για χώρο κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης ευάλωτων προσώπων.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, η αστυνομία θεωρεί ότι η υπόθεση συνδέεται με ενδοοικογενειακή βία και, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν εξετάζει πολιτικό ή εξτρεμιστικό υπόβαθρο.

Οι αρχές φέρεται να έχουν διαπιστώσει προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ανηλίκων, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι το μακελειό δεν ήταν τυφλή επίθεση, αλλά συνδεόταν με προσωπικές διαφορές.

Δεν αποκλείεται να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων

Ο απολογισμός της επίθεσης έχει φτάσει τους έξι νεκρούς.

Πέντε άνθρωποι πέθαναν επιτόπου, ενώ ακόμη ένα άτομο υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λίνεμπουργκ δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί αύξηση του αριθμού των θυμάτων, καθώς ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει πλήρη στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Δύο συλλήψεις μετά την προσπάθεια διαφυγής

Μετά τους πυροβολισμούς, η αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης.

Οι ύποπτοι φέρονται να επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν από την αστυνομία έπειτα από κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή.

SON DAKİKA: 🇩🇪 Stade’deki ölümcül silahlı saldırının ardından şüphelinin gözaltına alınma anı kameraya yansıdı. Yetkililer, ölü sayısının 6’ya yükseldiğini doğruladı. #Almanya #Stade #SonDakika pic.twitter.com/TwXLfFyIui — Cumali dizak (@dizak45764) June 29, 2026

Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν τον ρόλο και των δύο συλληφθέντων, καθώς και τη σύνδεσή τους με τα θύματα και τη δομή όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Σοκ για την επίθεση σε δομή μητέρας-παιδιού

Η επίθεση σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας-παιδιού έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στη Γερμανία, καθώς η δομή προοριζόταν για την υποστήριξη μητέρων και παιδιών που χρειάζονταν προστασία ή κοινωνική φροντίδα.

Το γεγονός ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε έναν τέτοιο χώρο προσδίδει ακόμη πιο δραματική διάσταση στην υπόθεση.

Οι αρχές προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν προηγούμενες εντάσεις, απειλές ή καταγγελίες που θα μπορούσαν να είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η βασική γραμμή της έρευνας οδηγεί σε προσωπικό υπόβαθρο και όχι σε πολιτικό κίνητρο.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Το Στάντε, πόλη της Κάτω Σαξονίας κοντά στο Αμβούργο, παραμένει συγκλονισμένο από την επίθεση.

Η αστυνομία συνεχίζει να συλλέγει καταθέσεις, να εξετάζει το σημείο των πυροβολισμών και να ανασυνθέτει τις κινήσεις των υπόπτων πριν και μετά το μακελειό.

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέδεε τον δράστη με τη δομή και τα θύματα, καθώς και αν η επίθεση μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Για την ώρα, οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ένα πολύνεκρο περιστατικό με προσωπικά κίνητρα, το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις ένοπλης βίας στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες.