Νέες δραματικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το μακελειό στο Στάντε της βόρειας Γερμανίας, όπου οι πυροβολισμοί σε δομή φιλοξενίας μητέρας-παιδιού άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς και αρκετούς σοβαρά τραυματίες.

Βίντεο που δημοσίευσε η Bild φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης δύο υπόπτων, οι οποίοι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προσπάθησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο μετά την επίθεση.

Στα πλάνα, το όχημα κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε δρόμο του Στάντε, μέχρι τη στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι μπροστά του υπάρχει αστυνομικό μπλόκο και δεν έχει διέξοδο.

Το αυτοκίνητο ακινητοποιείται και αμέσως πάνοπλοι αστυνομικοί πλησιάζουν το όχημα, δίνοντας εντολές στους επιβαίνοντες να κατέβουν. Οι ύποπτοι βγαίνουν από το αυτοκίνητο, πέφτουν στο έδαφος και συλλαμβάνονται.

Festnahme des Täters von Stade!



Der Täter von Stade wurde auf der Flucht von der Polizei durch Schüsse in die Reifen gestoppt – hier die Festnahme.



Beim Fluchtfahrzeug handelt es sich um ein Mercedes-AMG GLE 43 Coupé (Baureihe C292). pic.twitter.com/0UYhtrJy3t — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) June 29, 2026

Έξι οι νεκροί από τους πυροβολισμούς

Ο απολογισμός της επίθεσης αυξήθηκε σε έξι νεκρούς, καθώς ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημείο της επίθεσης. Πρόκειται για τέσσερις γυναίκες και έναν άνδρα, ενώ το έκτο θύμα κατέληξε αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Όλα τα θύματα που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής είναι ενήλικες.

Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται, με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος.

Τρεις συλλήψεις – διερευνάται ο ρόλος του τρίτου προσώπου

Αρχικά οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ατόμων, εκ των οποίων το ένα φέρεται να είναι ο άνθρωπος που άνοιξε πυρ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με γερμανικά μέσα και πληροφορίες που μετέδωσε το Der Spiegel, έγινε γνωστό ότι οι συλλήψεις ανέρχονται πλέον σε τρεις.

Ο ρόλος του τρίτου προσώπου εξακολουθεί να διερευνάται, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει πλήρη εικόνα για τη σχέση των συλληφθέντων με τα θύματα ή με τη δομή όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Stade, Germany Shooting Update



Police said they were conducting a major operation in an area outside the town centre.



Police confirms five people killed in shooting in Stade in northern Germany



A suspect was arrested on Monday, German news agency dpa reported, citing police.… pic.twitter.com/ZQpWYPLI32 — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) June 29, 2026

Πυροβολισμοί σε δομή μητέρας-παιδιού

Η επίθεση σημειώθηκε σε δομή νεολαίας/πρόνοιας στο Στάντε, όπου σύμφωνα με γερμανικά μέσα λειτουργούσαν χώροι φιλοξενίας και υποστήριξης για μητέρες με παιδιά.

Το γεγονός ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν σε τέτοιο χώρο έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο σοκ στη Γερμανία.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ότι υπάρχουν παιδιά μεταξύ των νεκρών, ενώ τα θύματα που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής είναι ενήλικες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ZDF, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά σε παιδικό σταθμό. Εκπρόσωπος της πόλης φέρεται να ανέφερε ότι την ώρα της επίθεσης αρκετά παιδιά δεν βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, αλλά έξω από αυτό, καθώς είχε τελειώσει το πρόγραμμα και τα παραλάμβαναν οι γονείς τους.

Το πιθανό κίνητρο

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με προσωπικές διαφορές των υπόπτων με το κέντρο ανηλίκων ή με πρόσωπα που σχετίζονταν με αυτό.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχει προκύψει πολιτικό ή εξτρεμιστικό κίνητρο.

Γερμανικά μέσα μεταδίδουν ότι οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανή «εκτεταμένη οικογενειακή τραγωδία» ή υπόθεση προσωπικών διαφορών, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη επίσημες λεπτομέρειες για το υπόβαθρο της επίθεσης.

Σοκ στη βόρεια Γερμανία

Το Στάντε, πόλη περίπου 50.000 κατοίκων δυτικά του Αμβούργου, έχει βυθιστεί στο σοκ μετά την πολύνεκρη επίθεση.

Η περιοχή γύρω από το σημείο των πυροβολισμών αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, ειδικές δυνάμεις και ομάδες διαχείρισης κρίσεων.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί πώς ξεκίνησε η επίθεση, ποια ήταν η σχέση των υπόπτων με τη δομή και τα θύματα, καθώς και αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια πριν από το μακελειό.

Η Γερμανία παρακολουθεί συγκλονισμένη μία ακόμη υπόθεση ένοπλης βίας με βαρύ ανθρώπινο κόστος, ενώ οι αρχές καλούνται πλέον να απαντήσουν όχι μόνο στο ποιος πυροβόλησε, αλλά και στο γιατί ένας χώρος κοινωνικής φροντίδας μετατράπηκε σε σκηνή μαζικής τραγωδίας.