Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ σε λίγες ημέρες μένει ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα και αποκάλυψε τη νέα του ομάδα. Ο 32χρονος γκαρντ ουσιαστικά επιβεβαίωσε πως θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό.

Ο ΜακΙντάιρ αναδημοσίευσε το story του γυμναστή του, Joerik Michiels, στο οποίο εμφανίζεται μεταξύ άλλων πάνω στο κρεβάτι το πρόγραμμα εκγύμνασης που του έχουν στείλει οι Πειραιώτες.

Το μήνυμα του γυμναστή που αναδημοσίευσε ο ΜακΙντάιρ: «Δέκατη χρονιά με τον Κόντι Μίλερ – ΜακΙντάιρ. Οι περισσότεροι παίκτες επαναπαύονται όταν έρθει η επιτυχία. Ο Κόντι έκανε το ακριβώς αντίθετο.

Κάθε καλοκαίρι βρίσκαμε νέους τρόπους να προπονούμαστε πιο έξυπνα, να προετοιμαζόμαστε καλύτερα και να ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που εξελίχθηκε από το EuroCup στη EuroLeague και τελικά σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ας κάνουμε αυτή την offseason την καλύτερη μέχρι σήμερα! Έτοιμοι για τη Μαγιόρκα».