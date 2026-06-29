Ο Έντσο Μαρέσκα είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ιταλός τεχνικός, είχε λύσει τη συνεργασία του με την Τσέλσι από τον περασμένο Ιανουάριο έπειτα από έντονες διαφωνίες με τη διοίκηση και συμφώνησε με την Σίτι η οποία τον ανακοίνωσε επίσημα.

Ο Μαρέσκα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τρία χρόνια, ενώ η Τσέλσι θα εισπράξει 17 εκατομμύρια λίρες ως αποζημίωση από τη Σίτι.

«Γνωρίζω πολύ καλά τον σύλλογο και είναι τεράστια η ευκαιρία για εμένα να βρεθώ στον πάγκο της ομάδας. Είναι ένας οργανισμός με άριστη δομή και λειτουργία. Όλα όσα συμβαίνουν εδώ είναι πρωτοποριακά και είναι ονειρική η συνθήκη που συναντά ένας προπονητής στη Σίτι» δήλωσε ο Μαρέσκα.