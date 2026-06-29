Ένα ανατριχιαστικό έγκλημα αποκαλύφθηκε στην Ταϊλάνδη και έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ, καθώς οι τοπικές αστυνομικές αρχές απήγγειλαν επίσημα την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης σε έναν 45χρονο Αυστραλό, τον Σάιμορ Πίτερ Κάρμαν, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον εντοπισμό του άψυχου σώματος μιας 17χρονης κοπέλας, που ήταν κρυμμένο μέσα σε μια ταξιδιωτική βαλίτσα.



Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τις αρχές ασφαλείας στο διεθνές αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ.



Η σύλληψη έγινε την τελευταία στιγμή, καθώς ο 45χρονος ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφής για την Αυστραλία ώστε να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της τραγωδίας ξεκίνησε όταν μια φίλη του ανήλικου θύματος προσήλθε στο τμήμα και δήλωσε την εξαφάνισή της.



Εκτός από τον φόνο εκ προμελέτης, ο Αυστραλός διώκεται πλέον ποινικά για τα αδικήματα της απαγωγής ανηλίκου και της απόκρυψης πτώματος, όπως επιβεβαίωσαν επίσημα οι αρχές.

Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στην Πατάγια και αρνείται όλες τις κατηγορίες, αντιμετωπίζει ποινές από ισόβια κάθειρξη έως θανατική ποινή.



Σύμφωνα με την αστυνομία, οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον ύποπτο να μπαίνει σε μια κατοικία στην πόλη νωρίς το πρωί της Πέμπτης με την έφηβη και να φεύγει αργότερα το ίδιο βράδυ κουβαλώντας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα.

Φέρεται να τη μετέφερε με μοτοσικλέτα κοντά σε μια σιδηροδρομική γραμμή, όπου το πτώμα της βρέθηκε νωρίς το Σάββατο. Η σορός της 17χρονης έφερε εμφανή τραύματα.



Η νεαρή γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι της στην επαρχία Καλασίν (βορειοανατολικά) στις 16 Ιουνίου.

WATCH: Video footage of moment Australian man, accused of murdering Thai teen and stuffing her body in a suitcase, left hotel with luggagehttps://t.co/AUyrsBEhs6 pic.twitter.com/tQuHgttulO — Video Forensics (@Video_Forensics) June 28, 2026

Η οικογένειά της ταξίδεψε στην Μπανγκόκ σήμερα για να παραλάβει τη σορό της έφηβης. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μας άφηνε τόσο γρήγορα», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο η μητριά της, Οράντε Μπουσαρακάμ, λέγοντας ότι είναι «συντετριμμένη».



Αυτή η τραγωδία αναζωπύρωσε τους φόβους για την ασφάλεια στην Πατάγια, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο γνωστό για τον σεξουαλικό τουρισμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε το βίντεο με τα αποκαλυπτικά στιγμιότυπα: