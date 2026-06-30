Ως υποψήφια βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τη 57χρονη που συνελήφθη τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και κατηγορείται για εμπρησμό στην Κορινθία για πυρκαγιά που έβαλε η ίδια το απόγευμα της Κυριακής.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Μια υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος».

«Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως “δολοφόνους”, “χούντα” κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας».

«Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής», συμπλώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.