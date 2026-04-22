Μια από τις πιο ριζικές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας των τελευταίων δεκαετιών ετοιμάζεται να τεθεί σε ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το νέο νομοσχέδιο για τον καπνό και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα πέρασε από όλα τα στάδια του Κοινοβουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία μιας «γενιάς χωρίς καπνό». Έτσι όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 2009 (δηλαδή είναι σε ηλικία 17 ετών) δεν θα μπορούν ποτέ στη ζωή τους να αγοράσουν νόμιμα τσιγάρα. Το μέτρο αφορά σήμερα όσους είναι 17 ετών ή νεότεροι και στοχεύει να αποτρέψει την έναρξη του καπνίσματος στις επόμενες γενιές.

Το νομοσχέδιο, που χαρακτηρίζεται «ορόσημο», εγκρίθηκε τόσο από τη Βουλή των Κοινοτήτων όσο και από τη Βουλή των Λόρδων. Μετά τη βασιλική έγκριση, οι αρχές θα αποκτήσουν διευρυμένες αρμοδιότητες για τη ρύθμιση προϊόντων καπνού, ατμίσματος και νικοτίνης, συμπεριλαμβανομένων των γεύσεων και της συσκευασίας τους.

Αυστηρότερο πλαίσιο και για το άτμισμα

Η νέα νομοθεσία επεκτείνει σημαντικά τους περιορισμούς και στη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων. Το άτμισμα θα απαγορεύεται σε αυτοκίνητα όπου επιβαίνουν παιδιά, σε παιδικές χαρές, έξω από σχολεία και σε χώρους νοσοκομείων.

Ωστόσο, θα συνεχίσει να επιτρέπεται σε εξωτερικούς χώρους νοσοκομείων, προκειμένου να υποστηριχθούν όσοι προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα. Από τους περιορισμούς εξαιρούνται χώροι όπως αυλές παμπ, παραλίες και ιδιωτικοί εξωτερικοί χώροι, ενώ το κάπνισμα και το άτμισμα θα παραμείνουν νόμιμα εντός κατοικιών.

«Η πρόληψη σώζει ζωές»

Ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική, δηλώνοντας: «Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία – αυτή η μεταρρύθμιση θα σώσει ζωές, θα μειώσει την πίεση στο NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας) και θα οικοδομήσει μια πιο υγιή Βρετανία».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η υφυπουργός Υγείας Baroness Merron τόνισε στη Βουλή των Λόρδων: «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση δημόσιας υγείας μιας γενιάς και μπορώ να διαβεβαιώσω ότι θα σώσει ζωές».

Αντιδράσεις και επιφυλάξεις

Από την πλευρά του, ο Συντηρητικός πρώην βουλευτής Lord Naseby σημείωσε ότι το μέτρο προκαλεί αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος της βιομηχανίας καπνού και του λιανεμπορίου.

«Αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι να κατανοήσουμε πώς εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους ώστε να μην ξεκινούν το κάπνισμα», υπογράμμισε.

Απαντώντας, η Baroness Merron διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει συνεργαστεί στενά με τους εμπόρους και θα συνεχίσει να το κάνει.

Στήριξη από οργανώσεις υγείας

Η Asthma + Lung UK χαιρέτισε τη νομοθεσία, τονίζοντας ότι μπορεί να αλλάξει ριζικά την υγεία του πληθυσμού.

Η εκπρόσωπος της οργάνωσης, Sarah Sleet, δήλωσε: «Τώρα που αυτό το πρωτοποριακό νομοσχέδιο πέρασε, έχουμε την ευκαιρία να προστατεύσουμε ακόμη περισσότερο τη δημόσια υγεία και να ζητήσουμε λογοδοσία από τη βιομηχανία καπνού».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών διακοπής καπνίσματος, ώστε να μην μείνουν πίσω οι ήδη καπνιστές, προτείνοντας τη χρηματοδότησή τους μέσω ειδικής εισφοράς στη βιομηχανία καπνού.

Το κάπνισμα παραμένει μία από τις βασικές αιτίες πρόωρου θανάτου και ασθενειών που μπορούν να προληφθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τη νέα αυτή νομοθεσία, η χώρα επιχειρεί να περάσει σε μια νέα εποχή πρόληψης, επενδύοντας στη μακροπρόθεσμη προστασία της υγείας των πολιτών της.