Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποφάσισε να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας από την Παραγουάη στη φάση των «32» του Μουντιάλ, εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε ουσιαστικά στην παραίτησή του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, η γερμανική ομοσπονδία έχει ήδη στραφεί προς τη «νέα εποχή» της εθνικής ομάδας, με πρώτο στόχο για την αντικατάστασή του τον Γιούργκεν Κλοπ. Οι επαφές για το ενδεχόμενο συνεργασίας αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Παράλληλα, θεωρείται πως ο δρόμος για μια πιθανή πρόσληψη του Κλοπ είναι ανοιχτός, καθώς όταν είχε αναλάβει ρόλο στο δίκτυο της Red Bull είχε συμφωνήσει σε ειδική ρήτρα αποδέσμευσης. Η ρήτρα αυτή του επιτρέπει να αποχωρήσει εάν προκύψει πρόταση από την εθνική ομάδα της Γερμανίας.