Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή της Οινόης βρίσκεται σε εξέλιξη, παρουσιάζοντας κατά διαστήματα πυροεπαγωγική συμπεριφορά, όπως καταγράφεται σε βίντεο από τις κάμερες του Meteo στην Πεντέλη.

Σύμφωνα με το Meteo, η πυροεπαγωγή είναι η διαδικασία κατά την οποία μια δασική πυρκαγιά αλληλεπιδρά έντονα με την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ουσιαστικά τις δικές της καιρικές συνθήκες. Η έντονη θερμότητα από την καύση της βλάστησης τροφοδοτεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα, τα οποία υπό κατάλληλες συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία πυροσωρειτών.

Δείτε το σχετικό βίντεο του Meteo:

Οι πυροσωρείτες είναι τα λευκά νέφη που σχηματίζονται στην κορυφή της επαγωγικής στήλης μιας δασικής πυρκαγιάς, δηλαδή της στήλης καπνού που ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα πάνω από το μέτωπο της φωτιάς. Η δημιουργία τους αποτελεί αποτέλεσμα της έντονης αλληλεπίδρασης της πυρκαγιάς με την ατμόσφαιρα, ενώ η παρουσία τους συχνά συνδέεται με ακραία πυρική συμπεριφορά.

Στην πυρκαγιά της Οινόης, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι σήμερα σχετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση πυροεπαγωγικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, κοντά στην επιφάνεια επικρατούν ξηρές συνθήκες που ευνοούν την έντονη καύση της βλάστησης και την παραγωγή υψηλού θερμικού φορτίου.

Σε μεγαλύτερα ύψη στην ατμόσφαιρα υπάρχει διαθέσιμη υγρασία, η οποία τροφοδοτεί την ανοδική κίνηση της επαγωγικής στήλης και συμβάλλει στην παροδική δημιουργία πυροσωρειτών. Παράλληλα, η διάτμηση του ανέμου καθ’ ύψος παραμένει σχετικά χαμηλή, γεγονός που επιτρέπει τη διατήρηση και ανάπτυξη αυτών των νεφών για μικρά χρονικά διαστήματα.