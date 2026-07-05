Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Σφάκα, κοντά στην Οινόη Αττικής, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα, 5 Ιουλίου 2026, λίγο πριν τις 15:30.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή υποδομές, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη λόγω των δύσκολων συνθηκών και του αυξημένου κινδύνου της ημέρας.

Στο σημείο επιχειρούν 122 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 33 οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει την εναέρια επιχείρηση.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση "Σφάκα", πλησίον του οικισμού της Οινόης στον δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 122 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 1 ομάδα #ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής, 8 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Σημαντική είναι και η υποστήριξη από την Περιφέρεια Αττικής, με υδροφόρες και μηχανήματα έργου να συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς. Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Αττικής, η οποία παρέχει συνεχή εικόνα μέσω οπτικών και θερμικών καμερών, διευκολύνοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας τα δεδομένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.

Λίγοι μετά τις 16.30 μήνυμα από την Πολιτική Προστασίαζητούσε από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλή), γεγονός που αυξάνει σημαντικά το επίπεδο επιφυλακής των αρχών.