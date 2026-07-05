Τις τελευταίες εξελίξεις από τη φωτιά στην Οινόη μετέφερε ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, σημειώνοντας ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, πολύ κοντά στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών–Θηβών.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, το μέτωπο ξεκίνησε σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από κατοικίες, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι το κατεύθυναν γρήγορα προς ορεινή και δασική περιοχή, απομακρύνοντάς το από τα σπίτια.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών και των εναέριων μέσων, οι κατοικίες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς δεν απειλήθηκαν.

Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή και ο δημοτικός μηχανισμός. Για προληπτικούς λόγους, εκκενώθηκαν επτά κατοικίες στην περιοχή της Κασσάνδρας, κυρίως λόγω της έντονης παρουσίας καπνού.

Αναφορικά με τα πιθανά αίτια της πυρκαγιάς, ο κ. Δρίκος έκανε λόγο για μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες διερχόμενο όχημα ενδέχεται να πέταξε τσιγάρο στην άκρη του δρόμου.

Όπως σημείωσε, οι σχετικές καταγγελίες διερευνώνται ήδη από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με την Αστυνομία, ενώ εξετάζεται και υλικό από κάμερες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που το 2023 να πετάει τσιγάρα από το αυτοκίνητο», σχολίασε χαρακτηριστικά.