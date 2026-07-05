Με 29 παίκτες θα αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας (6/7) η αποστολή της ΑΕΚ για το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «κιτρινόμαυροι» απόλαυσαν ως πρωταθλητές τις διακοπές τους και τώρα ήρθε η ώρα για σκληρή δουλειά υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει το απόγευμα της Κυριακής (5/7) τους 29 παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή για Ολλανδία.

Σε αυτούς, φυσικά, αναμένεται να προστεθούν τις επόμενες μέρες οι Κάαν Καϊρίνεν και Χρήστος Αλεξίου που έχουν συμφωνήσει σε όλα και θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους, ενώ εκτός έμειναν οι Πιερό και Φερνάντες που δεν υπολογίζονται, όπως και ο Ορμπελίν Πινέδα που είναι στο Μουντιάλ 2026 και στη συνέχεια θα έχει άδεια.

Οι 29 παίκτες που θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία είναι οι Στρακόσια, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Σαρακασίδης, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Τσαραμανίδης, Χριστακόπουλος, Ψυρρόπουλος, Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι και Καραργύρης.