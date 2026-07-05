Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη θέση «Σφάκα», κοντά στην Οινόη στη Μάνδρα Αττικής, με τις αρχές να αποστέλλουν μήνυμα μέσω του 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στο μέτωπο επιχειρούν 155 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 39 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30, δεν απειλεί μέχρι στιγμής κατοικίες, ωστόσο λόγω των ανέμων κινείται προς την περιοχή του Καραουλίου.

H φωτιά ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και πλέον, κατά κύριο λόγο, εξελίσσεται σε δασική έκταση, με δυσκολία προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις, ενώ έχει αναπτύξει δυναμική με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο.

Υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου, συνδράμουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Αντίστοιχη υποστήριξη παρέχουν και μηχανήματα της ΔΙΚΑΦΚΑ.

Τον συντονισμό έχει το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κέντρο επιτήρησης με drone για καλύτερη εικόνα του μετώπου.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Οι αρχές εξετάζουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για πιθανή πρόκληση από τσιγάρο, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Δυτικής Αττικής διερευνά την υπόθεση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έχουν διακοπεί κυκλοφορίες σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, ενώ η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για ρύθμιση της κίνησης.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

– Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

– Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

– Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας(Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

– Στην επαρχιακή οδό Οινόης Πόρτο Γερμενό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Δήμαρχος Μάνδρας: Ίσως από τσιγάρο η φωτιά

Ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι πιθανότατα η φωτιά ξεκίνησε από τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο.

Όπως είπε, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν κάποιον από αυτοκίνητο να πετάει το τσιγάρο του στην άκρη του δρόμου.