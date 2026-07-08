Μια αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και την πρώτη κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν. βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες κατά την επίσημη υποδοχή των ηγετών στο Προεδρικό Μέγαρο και πολύ γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο.

Η αμήχανη στιγμή με το χειροφίλημα

Στα βίντεο που διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μακρόν εμφανίζεται να πλησιάζει την Εμινέ Ερντογάν και να σκύβει προκειμένου να φιλήσει το χέρι της, σε μια κίνηση που αποτελεί παραδοσιακό χαιρετισμό σε ορισμένες κουλτούρες.

Ωστόσο, η πρώτη κυρία της Τουρκίας φαίνεται να αποσύρει το χέρι της, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια σύντομη αλλά εμφανώς αμήχανη στιγμή. Ο Γάλλος πρόεδρος χαμογελά, ενώ δίπλα του βρίσκεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος παρακολουθεί τη σκηνή χωρίς να δείχνει κάποια ιδιαίτερη αντίδραση.

Παρούσα ήταν και η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, η οποία βρέθηκε επίσης μπροστά στη στιγμή.