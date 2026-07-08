Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε μια γυναίκα, γιατί εμφάνισε παροδική αμνησία μετά από έντονη αφόδευση στην τουαλέτα.

Το σπάνιο περιστατικό καταγράφηκε στο επιστημονικό περιοδικό IFLScience, με την ιστοσελίδα hauterrfly.com να αναφέρει ότι η γυναίκα ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, για περισσότερο από δύο εβδομάδες υπέφερε από δυσκοιλιότητα, μέχρι που πήγε στην τουαλέτα, με έντονη δυσφορία στο στομάχι. Μόλις τελείωσε όμως, για οκτώ ώρες δεν μπορούσε να θυμηθεί περίπου 10 χρόνια από τη ζωή της.

Ανησυχώντας για την ξαφνική αμνησία, η οικογένειά της τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι εγκεφαλικές εξετάσεις δεν έδειξαν καμία ανωμαλία. Μάλιστα, αφού ανάρρωσε, δεν είχε καμία ανάμνηση του ίδιου του περιστατικού.

Οι γιατροί λοιπόν, διέγνωσαν παροδική σφαιρική αμνησία, μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί ξαφνική, προσωρινή απώλεια μνήμης.

Ο νευροχειρουργός Δρ. Pang Ka Hung δήλωσε ότι τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να συνδέονται με ανεπάρκεια των βαλβίδων. Όπως εξήγησε, η υπερβολική προσπάθεια για την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα και στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας ενδεχομένως τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Αυτή η προσωρινή μείωση της παροχής οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης.

Επιπλέον, αυτό μπορεί να συμβεί σε άτομα που σηκώνουν συχνά βαριά αντικείμενα ή βιώνουν έντονο συναισθηματικό στρες.

Για τη συγκεκριμένη πάθηση υπάρχουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα, αλλά με βάση όσα είναι γνωστά, δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή του ατόμου ή τον εγκέφαλό του, αν και χρειάζεται επίσκεψη στον γιατρό για να διευκρινιστεί αν υπάρχουν άλλα ζητήματα υγείας.