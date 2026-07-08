Ο Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Γκας Μπιλιράκης, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πρόσβαση στο αμερικανικό πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής τόνισε πως η Τουρκία κατέχει τους ρωσικούς πυραύλους S-400, οπότε δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αμερικανικά όπλα.

«Κάτω από καμία συνθήκη η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα αεροπλάνα, δεν πρέπει να πουλήσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Είναι μια ασταθής δύναμη στη Μεσόγειο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι και κυρίως είναι ενάντια στη νομοθεσία CAATSA που πέρασε πριν από μερικά χρόνια, κυρίως επειδή η Τουρκία κατέχει τους S-400», είπε χαρακτηριστικά στον Alpha.

«Θα συνεχίσω να πιέζω όσο πιο σκληρά μπορώ, επειδή δεν είναι στο συμφέρον της Ανατολικής Μεσογείου και δεν είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, αλλά ούτε και στο συμφέρον της Ελλάδας και της Κύπρου. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και να μιλάμε στον πρόεδρο Τραμπ για το θέμα αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια.