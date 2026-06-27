Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα πως η συμφωνία-πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον είναι “άκυρη“, μια “ταπείνωση” και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί από το μνημόνιο Ιράν-ΗΠΑ.

Ο Κάσεμ δήλωσε πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της οργάνωσης παραβιάζει “κόκκινες γραμμές“.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέο πλήγμα στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε σήμερα ένα αεροπορικό πλήγμα εναντίον φερόμενων μαχητών στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, το πρώτο αυτού του είδους μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον μιας συμφωνίας-πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Μια εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως το πλήγμα είχε στόχο «φερόμενους τρομοκράτες που αντιπροσώπευαν μια απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες» στην περιοχή Ναμπατίγια.