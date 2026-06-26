Η Μελισσάνθη απαρηγόρητη μαθαίνει κάτι που την εκπλήσσει και η Ιουλία συνεχίζει την έρευνα σχετικά με το θάνατο του Φωκά στο νέο επεισόδιο της σειράς Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της σειράς Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι την Παρασκευή.

80ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική φόρτιση μετά τον θάνατο του Άγγελου, ενώ μια απρόσμενη επίσκεψη στο Ίδρυμα την φέρνει αντιμέτωπη με εκκρεμότητες που βαραίνουν το παρόν και το μέλλον της.

Η Ιουλία συνεχίζει αθόρυβα την αναζήτηση της αλήθειας για τον Φωκά, όμως η πίεση στο σπίτι μεγαλώνει, καθώς η Ευανθία αρχίζει να υποψιάζεται ότι της κρύβουν πράγματα και η υγεία του Κυριάκου γίνεται πηγή νέας ανησυχίας. Η Ασπασία προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στη φροντίδα της Στέλλας και τη νέα πραγματικότητα με τον Σταύρο, ενώ μια συζήτηση με την πεθερά της την βοηθά να δει τον χωρισμό τους με μεγαλύτερη καθαρότητα.

Η Μαγδαληνή προβληματίζεται έντονα από τη στάση του Οδυσσέα και την παρουσία του Αλέξανδρου, καθώς η εξαφάνιση της Τερέζας και ένα προσωπικό περιστατικό την κάνουν να νιώθει όλο και πιο εκτεθειμένη. Η Πολυξένη έρχεται πιο κοντά στον Θαλή, όμως μια συζήτηση για το μέλλον και τις επιλογές ζωής αποκαλύπτει διαφορές που δεν μπορούν πια να αγνοηθούν.

Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

H Θεώνη αποκαλύπτει τη διαθήκη του Άγγελου στη Μελισσάνθη:

Η Ευανθία και ο Κυριάκος παραμένουν ενωμένοι στα δύσκολα:

Η Δέσποινα εξομολογείται στην Ασπασία ότι είναι έγκυος: