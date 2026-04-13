Σε δίκη παραπέμπει δικαστήριο της Μαδρίτης τη Μπεγόνια Γκόμεθ σύζυγο του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, με τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης, της αθέμιτης άσκησης επιρροής, της διαφθοράς σε επιχειρήσεις και της υπεξαίρεσης εμπορικών σημάτων.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από διετή έρευνα που αφορούσε τη θητεία της Μπεγόνια Γκόμεθ σε έδρα καθηγητή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, όπου φέρεται να χρησιμοποίησε τη σχέση της με τον Πέδρο Σάντσεθ για να επηρεάσει αρχές και αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει η El Pais, η Γκόμεθ ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή σήμερα, ενώ βρίσκεται σε ταξίδι με τον Σάντσεθ στην Κίνα.

Μαζί με την Γκόμεθ, σε δίκη παραπέμπονται ακόμη δύο άτομα, η πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου, Κριστίνα Άλβαρεθ, και ο επιχειρηματίας Χουάν Κάρλος Μπαραμπές.

Η απόφαση του δικαστή έρχεται μετά την ακρόαση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Μεγάλη Τετάρτη για να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους ότι, σε περίπτωση που η υπόθεση φτάσει σε δίκη, θα κριθεί από ενόρκους – δηλαδή από λαϊκούς πολίτες. Τόσο η υπεράσπιση της Γκόμεθ όσο και η εισαγγελία επέμειναν ότι η υπόθεση δεν συνιστά έγκλημα και πρέπει να απορριφθεί.

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca

https://t.co/si7lgIdBzg — EL PAÍS (@el_pais) April 13, 2026

«Η σύζυγός μου είναι τίμια»

Υπενθυμίζεται ότι ο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια των ερευνών, υπερασπίστηκε την «τιμιότητα» της συζύγου του, όταν εκείνη δεχόταν πυρά από τη δεξιά αντιπολίτευση και από τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, που προκάλεσε μια διπλωματική κρίση χαρακτηρίζοντάς την «διεφθαρμένη».

«Η σύζυγός μου είναι τίμια στο επάγγελμά της, σοβαρή και υπεύθυνη και η κυβέρνησή μου είναι μια “καθαρή” κυβέρνηση», δήλωσε ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός ενώπιον του κοινοβουλίου, διαβεβαιώνοντας πως οι αγωγές σε βάρος της δεν βασίζονται σε κανένα απτό στοιχείο.

«Είμαι βέβαιος ότι η δικαιοσύνη θα αρχειοθετήσει» αυτές τις δύο αγωγές, διότι «πρόκειται για μία συσσώρευση απατών και συκοφαντιών», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει στα μέσα του Απριλίου του 2024 για «διαφθορά» και «αθέμιτη άσκηση επιρροής» σε βάρος της Μπεγόνια Γκόμεθ, έπειτα από μια αγωγή της οργάνωσης Manos Limpias (Καθαρά Χέρια). Μια άλλη οργάνωση, που επίσης πρόσκειται στην ακροδεξιά, η Hazte Oir, κατέθεσε στη συνέχεια μια δεύτερη αγωγή ενώπιον του ίδιου δικαστή.