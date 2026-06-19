Θετικά ανταποκρίθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην πρόταση για συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανο Κασσελάκη, και τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τους δύο άνδρες για τα θετικά σχόλια που διατύπωσαν δημόσια και δήλωσε ανοιχτός σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ΕΣΥ.

«Ευχαριστώ θερμά τους κ. Τάιλερ Μακμπέθ και Στέφανο Κασσελάκη για τα καλά τους λόγια και φυσικά είμαι στη διάθεση του κ. Προέδρου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ευχαριστώ θερμά τους κ. Τάϊλερ Μακμπέθ και @skasselakis για τα καλά τους λόγια και φυσικά είμαι στην διάθεση του κ. Προέδρου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ https://t.co/nAoxRzQC3z — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 19, 2026

Η πρόταση του Τάιλερ Μακμπέθ

Η ιδέα της συνάντησης διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube, όπου ο Τάιλερ Μακμπέθ συνομίλησε με την ηθοποιό και ακτιβίστρια Τζεφ Μοντάνα.

Ο Μακμπέθ, ο οποίος διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέφρασε την επιθυμία να συναντήσει τον υπουργό Υγείας, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τις δυνατότητες βελτίωσης του ελληνικού συστήματος υγείας.

«Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Θα ήθελα πολύ ο Άδωνις, αν το ακούει αυτό, να καθίσει να συζητήσουμε για όλες τις δυνατότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο υπουργός Υγείας θα ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση. «Πιστεύω ότι θα δεχθεί», σχολίασε, με τον Τάιλερ Μακμπέθ να απαντά χαμογελώντας: «Τέλεια, ας κανονίσουμε τη συνάντηση».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» τόνισε ότι, παρά τις πολιτικές διαφωνίες που έχει με τον Άδωνι Γεωργιάδη, αναγνωρίζει τη διάθεσή του να συμμετέχει σε δημόσιες συζητήσεις και να συνομιλεί με πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του στενού πολιτικού πλαισίου.