Η Ντούα Λίπα φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο τον μήνα του μέλιτος με τον Κάλουμ Τέρνερ, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ρομαντικό τους ταξίδι. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «παράδεισος επί γης», δείχνοντας πως ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της.

Στα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια ποζάρει χαλαρή και λαμπερή, με φόντο καλοκαιρινά τοπία, θάλασσα και ειδυλλιακά μέρη, ενώ το ταξίδι με τον ηθοποιό μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ. Οι εικόνες αποπνέουν ρομαντισμό, ανεμελιά και πολυτέλεια, με την Ντούα Λίπα να δείχνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ στο πλευρό του συζύγου της.

Η ανάρτηση δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή, με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν τόσο τις εντυπωσιακές φωτογραφίες όσο και τη χημεία της με τον Κάλουμ Τέρνερ.