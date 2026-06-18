Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ πλέουν σε πελάγη ευτυχίας και δεν το κρύβουν στιγμή. Οι νεόνυμφοι, μετά από μερικές άκρως χαλαρωτικές ημέρες δίπλα στο κύμα, αποφάσισαν να συνεχίσουν το ρομαντικό ταξίδι του μέλιτος στην καρδιά της Ιταλίας, επιλέγοντας την ατμοσφαιρική Ρώμη.



Η παρουσία της παγκόσμιας ποπ σταρ και του γοητευτικού ηθοποιού στην ιταλική πρωτεύουσα ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητη, με τους θαυμαστές και τους παπαράτσι να ακολουθούν κάθε τους βήμα στα στενά της αιώνιας πόλης.



Το highlight της απόδρασής τους γράφτηκε μπροστά από τη θρυλική Φοντάνα Ντι Τρέβι. Την ώρα που το ζευγάρι θαύμαζε το εμβληματικό και ιστορικό συντριβάνι, ο έρωτάς τους ξεχείλισε. Οι δυο τους αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί, με τον Κάλουμ Τέρνερ να αποδεικνύεται ιδιαίτερα διαχυτικός και να μην αφήνει στιγμή από την αγκαλιά του την αγαπημένη του.



Τα τρυφερά ενσταντανέ και τα αγγίγματα του ζευγαριού καταγράφηκαν σε βίντεο που κάνει ήδη τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η γεμάτη πάθος μέρα τους έκλεισε με ένα άκρως ρομαντικό δείπνο για δύο, επιβεβαιώνοντας ότι ζουν την καλύτερη φάση της κοινής τους ζωής.

Δείτε το βίντεο:

Στο πλαίσιο της ρομαντικής τους απόδρασης στην αιώνια πόλη, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ επέλεξαν να γευτούν αυθεντικές ιταλικές γεύσεις. Το διάσημο ζευγάρι δείπνησε στην ξακουστή Trattoria de Danilo, προκαλώντας ενθουσιασμό.



Ο περήφανος ιδιοκτήτης του παραδοσιακού εστιατορίου δεν έχασε την ευκαιρία, βγήκε αναμνηστική φωτογραφία μαζί τους και τη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, γράφοντας: «Κάτι απρόσμενα μαγικό απόψε… η Ντούα Λίπα δείπνησε μαζί μας με τον σύζυγό της Τέρνερ».

Το λαμπερό ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου νωρίτερα μέσα στον μήνα, επιλέγοντας μια σεμνή πολιτική τελετή στο δημαρχείο του Λονδίνου. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν άκρως εντυπωσιακή, καθώς ακολούθησε μια μοναδική τριήμερη γιορτή στη Σικελία, με το κοσμοπολίτικο Παλέρμο να προσφέρει το πιο μαγικό σκηνικό.