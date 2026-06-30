Viral έγινε για ακόμη μία φορά η Ιουλία Καλλιμάνη, με αφορμή ένα απρόοπτο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής της.

Συγκεκριμένα, την ώρα που η τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή, πήρε το κινητό ενός θαμώνα για να τραβήξει βίντεο από το πρόγραμμα. Εκείνος, θέλοντας προφανώς να την ευχαριστήσει, της πρόσφερε 100 ευρώ. Η Ιουλία Καλλιμάνη αιφνιδιάστηκε και αρνήθηκε να δεχτεί τα χρήματα.

Η Ιουλία Καλλιμάνη είπε στον άνδρα: «Τι είναι αυτό; Είσαι τρελός, ρε; Δεν παίρνω εγώ τέτοια πουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο, ρε δείτε. Αυτό είναι viral».