Από σήμερα, οι χρήστες της υπηρεσίας IRIS Payments μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη.

Μια νέα εποχή για τις άμεσες ψηφιακές πληρωμές ξεκινά καθώς η ΔΙΑΣ Α.Ε., μέσα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance), διασυνδέει την ελληνική λύση άμεσων πληρωμών με αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέσω της νέας διασύνδεσης, οι χρήστες του IRIS Payments μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων προς χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών πληρωμών σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρρα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, χωρίς την ανάγκη καταχώρισης IBAN.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη αρχικά μέσω των Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, και Viva.com, ενώ η σταδιακή ένταξη επιπλέον ελληνικών τραπεζών αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω την πρόσβαση των χρηστών στο ευρωπαϊκό δίκτυο άμεσων πληρωμών EuroPA.

Το EuroPA συνδέει εθνικές λύσεις άμεσων account-to-account πληρωμών, όπως το IRIS Payments στην Ελλάδα, το MB WAY στην Πορτογαλία, το Bizum στην Ισπανία και το BANCOMAT Pay στην Ιταλία, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πληρωμών.

Σήμερα ξεκινά η πρώτη φάση της ευρωπαϊκής διασύνδεσης του IRIS Payments για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, Person-to-Person, διασυνδέοντας 57,3 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες σε 5 χώρες. Έως το τέλος του έτους, στόχος είναι η συνολική εμβέλεια της να φτάσει σωρευτικά σε πάνω από 176 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες σε 18 χώρες για άμεση ανταλλαγή χρημάτων με χρήση κινητού τηλεφώνου.

Ενώ το 2027, αναμένεται η επέκταση της διαλειτουργικότητας σε πληρωμές σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα.

Η διασύνδεση με τα ευρωπαϊκά σχήματα πληρωμών υλοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. – Διατραπεζικά Συστήματα, του εθνικού φορέα εκκαθάρισης διατραπεζικών πληρωμών στην Ελλάδα. Η υποδομή της ΔΙΑΣ Α.Ε. εφαρμόζει τους κανόνες του ευρωπαϊκού σχήματος SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), διασφαλίζοντας την ασφαλή δρομολόγηση και εκκαθάριση των συναλλαγών εντός δευτερολέπτων, με υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, ταχύτητας και ασφάλειας.

Με τη συμμετοχή στο EuroPA, οι χρήστες του IRIS Payments αποκτούν τη δυνατότητα να:

– Πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

– Αποστέλλουν χρήματα χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, χωρίς την ανάγκη καταχώρισης IBAN.

– Απολαμβάνουν την ίδια οικεία εμπειρία χρήσης που γνωρίζουν ήδη από το IRIS Payments.

– Πραγματοποιούν συναλλαγές με εφαρμογή Strong Customer Authentication (SCA), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.

Η έναρξη της νέας υπηρεσίας σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια του Payments 360 Conference powered by DIAS, στις 30 Ιουνίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., κα Σταυρούλα Καμπουρίδου, παρουσίασε για πρώτη φορά τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς χρημάτων μεταξύ χρηστών διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών μέσω του οικοσυστήματος EuroPA. Στο σχετικό πάνελ συμμετείχαν επίσης ο κ. Φωκίων Καραβίας, CEO της Eurobank, καθώς και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών σχημάτων πληρωμών που συμμετέχουν στο EuroPA: η κα. Teresa Mesquita, Executive Board Member & COO της SIBS, ο κ. Fernando Rodriguez Ferrer, Deputy Director General of International Expansion της Bizum και ο κ. Massimo Itta, Chief Commercial Officer της Bancomat.

Σχετικά με τη συμμετοχή του IRIS Payments στο EuroPA, η κα. Σταυρούλα Καμπουρίδου δήλωσε:

«Η σημερινή διασύνδεση του IRIS Payments με το EuroPA αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για τη ΔΙΑΣ και το ελληνικό οικοσύστημα πληρωμών, αλλά και για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής εμπειρίας πληρωμών.

Για πρώτη φορά, οι χρήστες του IRIS Payments μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα άμεσα από χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους, με την ίδια απλότητα και ασφάλεια που γνωρίζουν ήδη.

Η σημερινή διαλειτουργικότητα αφορά μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων. Όμως αυτό είναι μόνο η αρχή. Το επόμενο βήμα είναι η επέκτασή της σε πληρωμές προς επιχειρήσεις ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές σε όλη την Ευρώπη με την ίδια ευκολία που στέλνουν σήμερα ένα μήνυμα από το κινητό τους τηλέφωνο.

Στη ΔΙΑΣ πιστεύουμε ότι το μέλλον των πληρωμών είναι άμεσο, διαλειτουργικό και ευρωπαϊκό. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το EuroPA, οι επιτυχημένες εθνικές λύσεις πληρωμών συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που ενισχύει την καινοτομία, τον ανταγωνισμό και την ευρωπαϊκή κυριαρχία στις πληρωμές προς όφελος εκατομμυρίων πολιτών και επιχειρήσεων.»