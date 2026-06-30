Tο Μαρόκο εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, επικρατώντας της Ολλανδίας με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης, στο «Monterrey Stadium», μπροστά σε 51.243 θεατές. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 4 Ιουλίου (20:00) στο Χιούστον. Ο Ελ Κααμπί δεν αγωνίστηκε, ο Ουναΐ ήταν εξαιρετικός και έγινε αλλαγή στο 87ο λεπτό.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη έμφαση στην τακτική και τις προσωπικές μονομαχίες. Η Ολλανδία είχε περισσότερη κατοχή, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά, ενώ αντίθετα το Μαρόκο δημιούργησε τις πιο επικίνδυνες στιγμές, αναγκάζοντας τον Μπαρτ Φερμπρούγκεν σε δύο σημαντικές επεμβάσεις.

Οι Μαροκινοί μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος και άγγιξαν το γκολ στο 52ο λεπτό, όταν το δυνατό σουτ του Ασράφ Χακίμι σταμάτησε στο δοκάρι. Παρά την πίεση των «Λιονταριών του Άτλαντα», η Ολλανδία ήταν εκείνη που πήρε προβάδισμα στο 72′. Ο Κόντι Χάκπο ολοκλήρωσε ιδανικά την προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Κρισένσιο Σάμερβιλ, διαμορφώνοντας το 1-0, πριν ξεσπάσει σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση, με τους συμπαίκτες του να σπεύδουν να τον αγκαλιάσουν.

Το Μαρόκο, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας βρήκε την απάντηση. Στο πρώτο λεπτό των επιπλέον χρόνων, ο Ίσα Ντιόπ εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Ταμπλί και με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο οι Μαροκινοί διατήρησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως ο Φερμπρούγκεν κράτησε όρθια την Ολλανδία με εντυπωσιακή επέμβαση στο 97ο λεπτό σε προσπάθεια του Ραχίμι. Καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε δεύτερο γκολ, η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι.

Από την άσπρη βούλα, ο Γιασίν Μπονού απέκρουσε καθοριστική εκτέλεση, ενώ ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, διαμορφώνοντας το 3-2 και χαρίζοντας στο Μαρόκο το εισιτήριο για τη φάση των «16», όπου θα βρει απέναντί του τον Καναδά.