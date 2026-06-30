Το παζλ των ομάδων που προκρίθηκαν στους «16» του Μουντιάλ αρχίζει να συμπληρώνεται, με το Μαρόκο να γίνεται η τέταρτη ομάδα που εξασφαλίζει την παρουσία της στην επόμενη φάση και να διαμορφώνεται το πρώτο νοκ άουτ ζευγάρι της διοργάνωσης.

Η φάση των «32» επιφύλασσε δύο σημαντικές εκπλήξεις τα ξημερώματα της Τρίτης (30/6), καθώς η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο άφησε εκτός συνέχειας την Ολλανδία. Οι Παραγουανοί επικράτησαν με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, προκαλώντας έναν πρόωρο αποκλεισμό για την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και στο άλλο μεγάλο παιχνίδι, όπου το Μαρόκο επιβλήθηκε της Ολλανδίας με 3-2 στα πέναλτι, ύστερα από το 1-1 των 120 λεπτών. Η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί έδειξε ψυχραιμία από την άσπρη βούλα και πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση.

Με τα αποτελέσματα αυτά, η Παραγουάη προκρίθηκε και περιμένει όπως η Βραζιλία, ενώ το Μαρόκο θα βρει απέναντί του τον Καναδά. Έτσι, το πρώτο επιβεβαιωμένο ζευγάρι της φάσης των «16» είναι αυτό ανάμεσα στους διοργανωτές Καναδούς και τους Μαροκινούς, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 4 Ιουλίου (20:00), με φόντο μια θέση στα προημιτελικά.