Σκληρή κριτική στους πρώην συνεργάτες του, αλλά και ένα κατηγορηματικό «όχι» σε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, εξέφρασε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Οι Δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές. Δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την καρέκλα κανενός», τόνισε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» στον ΣΚΑΪ.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας. «Πάνω από το πτώμα μου και αυτό το εννοώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, μετά την προσωπική του εμπειρία στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι υπήρξαν αντιδημοκρατικές πρακτικές και έλλειψη σεβασμού προς την ψήφο των πολιτών, ενώ κατηγόρησε την προηγούμενη ηγεσία ότι απαξίωνε τους συνεργάτες της.

«Ο εξώστης είναι μια απόδειξη ότι απαξιώνεις έτσι τους συνεργάτες σου. Εγώ δεν συμπαθώ τους συνεργάτες σου. Τους έζησα εκεί μέσα, τους έφαγα στη μάπα και αφιέρωσα τεράστιο χρόνο σε εκείνους. Δεν τους συμπαθώ καθόλου. Όταν πετάς έτσι ανθρώπους, δείχνει ότι θα πετάξεις και άλλους μετά. Συνεπώς, νομίζω φτάνει πλέον με τους επαγγελματίες πολιτικούς. Πάμε να βάλουμε μια νέα γενιά ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν, που έχουν δουλέψει, που θέλουν να κάνουν αυτή τη χώρα να ξεκολλήσει από ένα τέλμα», κατέληξε.