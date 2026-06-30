Η αιτία θανάτου της Ντέιβι Τσέις, της ηθοποιού που έγινε γνωστή από τη σκηνή όπου βγαίνει μέσα από την τηλεόραση στην ταινία τρόμου «The Ring» και χάρισε τη φωνή της στη Λίλο στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney «Lilo & Stitch», ήταν το AIDS, σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα.

Σύμφωνα με το BBC, ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες σημείωσε στην έκθεσή του ότι η Ντέιβι Τσέις έκανε για μεγάλο διάστημα χρήση περισσότερων από μία ουσιών. Αυτό καταγράφηκε ως ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας, ενώ ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε «φυσικός».

Η Ντέιβι Τσέις, η οποία είχε δανείσει επίσης τη φωνή της στη Σιχίρο στην αγγλόφωνη μεταγλώττιση της ιαπωνικής ταινίας κινουμένων σχεδίων «Spirited Away» και είχε παίξει στη δραματική σειρά «Big Love», πέθανε σε νοσοκομείο στις 16 Ιουνίου, σε ηλικία 35 ετών.

Ο πατέρας της, Τζον Ντέιβιντ Σβάλιερ, δήλωσε στους «New York Times» ότι πριν από τον θάνατό της η κόρη του ήταν άστεγη και ζούσε στο Λος Άντζελες με τον σύντροφό της.

The official cause of death for Lilo & Stitch actress Daveigh Chase has been released nearly two weeks after the former child star died at age 35.



According to the Los Angeles County Medical Examiner, Chase's primary cause of death was acquired immunodeficiency syndrome (AIDS),… pic.twitter.com/1eC69tMCo3 — Fox News (@FoxNews) June 30, 2026

Ο μάνατζερ της Τσέις, Τζον Ράιαν Τζούνιορ, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα στο BBC ότι η ηθοποιός πέθανε από σήψη, αφού είχε νοσηλευτεί με μηνιγγίτιδα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Η πρώην παιδική σταρ, η οποία ήταν επίσης γνωστή ως Ντέιβι Σβάλιερ, ξεκίνησε την υποκριτική σε ηλικία τεσσάρων ετών και έκλεισε την πρώτη της δουλειά στο Χόλιγουντ όταν ήταν επτά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μάνατζέρ της, αποσύρθηκε από την πλήρη ενασχόληση με την υποκριτική το 2015.

Ο πρώτος της τηλεοπτικός ρόλος στο Χόλιγουντ, σε ηλικία επτά ετών, ήταν μια μικρή εμφάνιση στη δημοφιλή κωμική σειρά «Sabrina the Teenage Witch», με πρωταγωνίστρια τη Μελίσα Τζόαν Χαρτ. Η μεγάλη της στιγμή στο Χόλιγουντ ήρθε το 2001, όταν εμφανίστηκε ως Σαμάνθα Ντάρκο στην ταινία «Donnie Darko», ενώ αργότερα υποδύθηκε την αδελφή του κεντρικού χαρακτήρα στην ταινία «S. Darko» του 2009.

Το 2002, η Ντέιβι Τσέις υποδύθηκε τη Σαμάρα Μόργκαν, το μακρυμάλλικο φάντασμα που βγαίνει μέσα από την τηλεόραση στην ταινία τρόμου «The Ring», το αμερικανικό ριμέικ της ιαπωνικής κλασικής ταινίας για μια βιντεοκασέτα που οδηγεί στον θάνατο όσους την παρακολουθούν. Για τον ανατριχιαστικό αυτόν ρόλο, στον οποίο εμφανιζόταν ως μια δαιμονική φιγούρα που κινείται με τα χέρια και τα πόδια πριν σκοτώσει τα θύματά της, κέρδισε το 2003 το MTV Movie Award στην κατηγορία του καλύτερου κακού χαρακτήρα.

Την ίδια χρονιά, το 2002, χάρισε τη φωνή της στη Λίλο, το κορίτσι από τη Χαβάη που λάτρευε τον Έλβις, στην επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων «Lilo & Stitch». Ο ρόλος αυτός της χάρισε βραβείο Annie για την καλύτερη ερμηνεία φωνής σε ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ συνέχισε να δανείζει τη φωνή της στον χαρακτήρα και σε spin-off παραγωγές.

Σύμφωνα με το «Hollywood Reporter», η Τσέις είχε αργότερα στη ζωή της αρκετές περιπέτειες με τον νόμο, μεταξύ των οποίων κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση κλεμμένου αυτοκινήτου χωρίς άδεια.

Η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 35 ετών.