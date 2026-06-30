Η Κρίσι Τέιγκεν υπερασπίστηκε την απόφασή της να ποζάρει με αποκαλυπτική εμφάνιση σε μια φωτογράφιση που χαρακτηρίστηκε από πολλούς «τολμηρή».

Σε φωτογραφίες που τράβηξε ο σχεδιαστής μόδας Yu Tsai και δημοσιεύθηκαν την Κυριακή στο Instagram, το μοντέλο εμφανίζεται με ένα λευκό διάφανο πουκάμισο, αφήνοντας ακάλυπτο το στήθος της.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή της, όπως αναφέρει η New York Post, η Κρίσι Τέιγκεν θέλησε να απαντήσει, ξεκαθαρίζοντας πως η ίδια δεν θεωρεί τις φωτογραφίες ιδιαίτερα σεξουαλικές.

Η απάντηση της Κρίσι Τέιγκεν στα επικριτικά σχόλια

«Νομίζω ότι επειδή έχουν κοπεί και έχουν ξανακολλήσει στο σώμα μου περίπου τρεις φορές (σ.σ. έχει υποβληθεί σε ενισχυτικές επεμβάσεις) και έχουν επίσης ταΐσει μωρά και τέτοια, πραγματικά δεν θεωρώ τις θηλές (ειδικά τις δικές μου) σέξι ή τολμηρές, αλλά ζητώ συγγνώμη αν το κάνετε», έγραψε αρχικά η 40χρονη Κρίσι Τέιγκεν. Στη συνέχεια πρόσθεσε με χιούμορ: «Ελπίζω να το ξεπεράσετε. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Σας αγαπώ πολύ».

Παρά την απάντησή της, η ανάρτηση της Κρίσι Τέιγκεν γέμισε με επικριτικά σχόλια. «Ποιος θέλει προσοχή;», σχολίασε ένας χρήστης, με την ίδια να απαντά: «Εγώ. Ευχαριστώ πολύ». Ένας άλλος σχολίασε: «Κορίτσι μου, βάλε ένα σουτιέν επιτέλους», ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «Είναι τρελό πόση ανάγκη για προσοχή έχουν οι celebrities».

Άλλος ακόλουθος της είπε πως είναι «πολύ μεγάλη» για να ανεβάζει φωτογραφίες με το στήθος της. Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που έσπευσαν να την υπερασπιστούν. «Κομψή και όμορφη. Καμία ντροπή, μαμά», έγραψε ένας θαυμαστής της. «Υπέροχες φωτογραφίες! Τέλος συζήτησης», σχολίασε ένας άλλος.

Η στήριξη του Τζον Λέτζεντ και οι παλαιότερες αποκαλύψεις της

Στο πλευρό της στάθηκε και ο σύζυγός της, Τζον Λέτζεντ, ο οποίος σχολίασε με ένα emoji με καρδιές στα μάτια. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι έκανε αυξητική στήθους όταν ήταν 20 ετών. «Ήταν περισσότερο για τις φωτογραφίσεις με μαγιό», είχε δηλώσει στο περιοδικό «Glamour UK» τον Αύγουστο του 2020. «Σκεφτόμουν πως, αν πρόκειται να ποζάρω ξαπλωμένη ανάσκελα, θέλω να δείχνουν στητά». Ωστόσο, η Κρίσι Τέιγκεν είχε σημειώσει ότι μετά τις εγκυμοσύνες, το στήθος της «γέμισε με γάλα και μετά ξεφούσκωσε», αστειευόμενη: «Τώρα την πάτησα».

Μερικά χρόνια αργότερα, στην εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen», αποκάλυψε αυθόρμητα ότι έχει κάνει επεμβάσεις στο στήθος της «τρεις φορές». «Έχω κάνει ανόρθωση, έχω βάλει εμφυτεύματα και τα έχω αφαιρέσει. Δεν μου αρέσει χωρίς αυτά», είχε πει τον Ιανουάριο του 2024.