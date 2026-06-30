Τροχοδρομεί στις ράγες μιας νέας εποχής ο ελληνικός τουρισμός μέσα από το ανανεωμένο VisitGreece.gr και τη νέα εφαρμογή VisitGreece App, τα οποία παρουσίασε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που θα συνοδεύει τον επισκέπτη σε κάθε στάδιο του ταξιδιού του στην Ελλάδα.

Κατά την παρουσίαση στην Εθνική Πινακοθήκη, η υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από έναν νέο ιστότοπο, καθώς συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής, Τεχνητή Νοημοσύνη και εξατομικευμένες υπηρεσίες, με στόχο την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Το έργο δαπάνης 7,22 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τον Ψηφιακό Τουριστικό Χάρτη, ο οποίος συγκεντρώνει και οργανώνει το τουριστικό, φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της χώρας, παρέχοντας ένα σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού και προβολής για το υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, τις Περιφέρειες και τους Δήμους.

Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει το Ψηφιακό Αποθετήριο και το Ψηφιακό Διαδραστικό Μουσείο Τουρισμού. Μέσα από αυτά ψηφιοποιούνται χιλιάδες ιστορικά τεκμήρια του ΕΟΤ, όπως αφίσες, φωτογραφίες, έντυπα και φιλμ, τα οποία καθίστανται προσβάσιμα στο κοινό, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα τρισδιάστατο διαδραστικό μουσείο που παρουσιάζει την εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα. Ο τρίτος πυλώνας αφορά τον πλήρη ανασχεδιασμό του VisitGreece.gr και τη δημιουργία της νέας εφαρμογής VisitGreece App. Από την 1η Ιουλίου, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες, να σχεδιάζουν τη διαδρομή τους, να ανακαλύπτουν εμπειρίες και να λαμβάνουν προσωποποιημένες προτάσεις μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Κεντρικό ρόλο στο νέο οικοσύστημα έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσω του AI Trip Planner και του AI Chatbot, οι χρήστες θα μπορούν να σχεδιάζουν το ταξίδι τους, να λαμβάνουν αξιόπιστες πληροφορίες για μετακινήσεις, βίζες, προσβασιμότητα και υπηρεσίες, αλλά και να αλληλεπιδρούν με το σύστημα μέσω φωνητικών εντολών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία με την ElevenLabs, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω της συγκεκριμένης τεχνολογίας, οι επισκέπτες θα μπορούν να συνομιλούν φυσικά στη γλώσσα τους, λαμβάνοντας άμεσες και προσωποποιημένες απαντήσεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα ψηφιακά έργα του ελληνικού τουρισμού

Το έργο συνοδεύεται από εντυπωσιακά μεγέθη. Για την υλοποίησή του αναπτύχθηκαν περισσότερες από 500.000 γραμμές κώδικα, ενώ διαχειρίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια περίπου 80 terabytes ψηφιακών δεδομένων.

Παράλληλα δημιουργήθηκαν ή ψηφιοποιήθηκαν 11.000 φωτογραφίες, 102 προωθητικά βίντεο, 52 storytelling videos, 8.000 ιστορικά τεκμήρια, 1.000 νέα κείμενα τουριστικού περιεχομένου και 15 θεματικές διαδρομές, ενώ καταγράφηκαν και τεκμηριώθηκαν περισσότερα από 15.000 σημεία ενδιαφέροντος σε ολόκληρη τη χώρα.

Το νέο οικοσύστημα περιλαμβάνει ακόμη 52 τρισδιάστατες αναπαραστάσεις τοποσήμων, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και διαδραστικά εργαλεία που επιτρέπουν στους επισκέπτες να γνωρίσουν την Ελλάδα με έναν πιο βιωματικό τρόπο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το νέο VisitGreece δεν απευθύνεται μόνο στους ταξιδιώτες, αλλά και σε ολόκληρο το οικοσύστημα του ελληνικού τουρισμού, προσφέροντας ένα σύγχρονο εργαλείο προβολής για προορισμούς, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τον στρατηγικό στόχο για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ενίσχυση του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ποιο είναι το σκεπτικό του σχεδιασμού τους και πώς συνδέονται με τον εθνικό στόχο του 12μηνου τουρισμού

Οι 15 βιωματικές θεματικές διαδρομές σχεδιάστηκαν κατόπιν ενδελεχούς μελέτης με σκοπό να αναδείξουν τις πιο «αθέατες πλευρές» της Ελλάδας, εστιάζοντας με έμφαση σε ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, η δράση αυτή υπηρετεί έμπρακτα τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μέσα από αυτές τις προτεινόμενες διαδρομές επιτυγχάνεται η ορθολογική διάχυση των επισκεπτών σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και η αποσυμφόρηση των κορεσμένων περιοχών, ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας και κατά τη διάρκεια της χαμηλής εποχικής περιόδου.

Τι αλλάζει πρακτικά για τον επισκέπτη

Η ταξιδιωτική εμπειρία αναβαθμίζεται ριζικά με το νέο VisitGreece portal και app, προσφέροντας στον επισκέπτη μια απόλυτα προσωποποιημένη περιήγηση. Πρακτικά, ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει άμεσα το ταξίδι του μέσω του AI Trip Planner, να πλοηγηθεί με χρήση του GPS της συσκευής του και να ενημερωθεί live για εκδηλώσεις. Η διάδραση γίνεται ψηφιακά φυσική με το φωνητικό AI Chatbot) για έγκυρες απαντήσεις με τη σφραγίδα του ΕΟΤ, ενώ η σχέση με το πολιτιστικό απόθεμα γίνεται καθηλωτική μέσω του Visit Greece AR App, που προσφέρει την αναπαράσταση 3D μοντέλων και ανάγλυφων, βρισκόμενος επιτόπου είτε εξ αποστάσεως.