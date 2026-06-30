Μια προετοιμασία αρκετών μηνών, εντατική προπόνηση και φυσικά ένα πολύ καλό άλογο ήταν τα τρία χαρακτηριστικά που χάρισαν στην κόρη του αείμνηστου Σταύρου Νιάρχου, Μαρία Νιάρχου, μια τεράστια νίκη στο φετινό Royal Ascot.

Το καθαρόαιμο με το όνομα «Εγκέλαδος», που ανήκει στην «Flaxman Stables» με διευθύνουσα τη μεγάλη εθνική ευεργέτιδα της χώρας μας, Μαρία Νιάρχου, υπήρξε σε πολύ καλή φόρμα και χάρισε μια τεράστια νίκη στον εμβληματικό αγώνα «King George V Stakes», κατά τη διάρκεια του φετινού «Royal Ascot». Κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα την Ελληνίδα επιχειρηματία, που βρέθηκε μαζί με τον εκπαιδευτή του αλόγου, Joseph O’Brien, στο βάθρο για να παραλάβει το τρόπαιο στους εμβληματικούς αυτούς αγώνες, σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις της.

Ο εκπαιδευτής του «Εγκέλαδου», Joseph O’Brien, μιλώντας αργότερα για τη μεγάλη αυτή επιτυχία του αλόγου της «Flaxman Stables» στο Royal Ascot, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το άλογο ήταν πολύ επίμονο και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για τη Μαρία Νιάρχου. Υπήρξε τόσο καλή μαζί μου σε όλη την προπονητική μου καριέρα και χαίρομαι που της πρόσθεσα μια νίκη στο Royal Ascot. Τόσο για εκείνη όσο και για όλη την ομάδα που είναι πολύ ξεχωριστή».

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής του «Εγκέλαδου» ανέφερε: «Είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε να εκπαιδεύσουμε μερικά πολύ καλά άλογα με ωραία γενεαλογικά δέντρα για τη Μαρία Νιάρχου, όπως συνέβη και με τον «Εγκέλαδο». Το σχέδιο ήταν να περιμένουμε μέχρι σήμερα για να γίνει όλο αυτό πραγματικότητα και ειλικρινά είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που το επιτύχαμε… Έχουμε μια φανταστική ομάδα στην έδρα μας και μια εξαιρετική ομάδα ιδιοκτητών που μας υποστηρίζουν με μερικά υπέροχα άλογα και αυτό το έχουμε «χτίσει» τις τελευταίες σεζόν».

Ο αναβάτης του «Εγκέλαδου», Ryan Moore, εξήρε με εγκωμιαστικά λόγια την προπονητική προσπάθεια υπό τον Joseph O’Brien, για τον οποίον η φετινή νίκη ήταν η τέταρτη συνεχόμενη στο Royal Ascot. Όπως τόνισε για τον «Εγκέλαδο» της Μαρίας Νιάρχου: «Το άλογο αυτό σου δείχνει απλώς τη δύναμη που υπάρχει στην Ιρλανδία, αυτός είναι ο τέταρτος νικητής του Joseph O’Brien στο Royal Ascot, ένα πράγμα αρκετά απίστευτο».

Η οικογένεια Νιάρχου με την «Flaxman Stables» συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια με υψηλής γενεαλογίας ίππους, οι οποίοι μάλιστα έχουν ξεχωρίσει στο Royal Ascot αν και αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό στη χώρα μας. Μπορεί βεβαίως τα τελευταία χρόνια να μην είχαν καταγραφεί κάποιες νίκες, ωστόσο τα καθαρόαιμα των Νιάρχων έχουν επιτύχει και ρεκόρ πίστας στις ιπποδρομίες του Ascot.

Με τον «Alpha Centauri» να σημειώνει το ρεκόρ στο «Coronation Stakes» του 2018, και τον έτερο «Alpine Star», ο οποίος κέρδισε τον ίδιο αγώνα το 2020 στο «Racing.com». Μάλιστα, ο «Alpine Star» υπήρξε και το μοναδικό άλογο στον αγώνα που έκανε το εποχιακό του ντεμπούτο στον εν λόγω αγώνα. Άλλο ένα καθαρόαιμο άλογο της οικογένειας Νιάρχου που αναδείχθηκε στο Royal Ascot ήταν και ο «Circus Maximus» το 2019, όταν κατέκτησε το «Group 1 St James’s Palace Stakes».