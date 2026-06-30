Η αγορά των επαγγελματικών ακινήτων στην Ελλάδα όχι μόνο έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα χρόνια της κρίσης, αλλά εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με βασικούς πρωταγωνιστές την Αθήνα, τα σύγχρονα γραφεία, τα εμπορικά καταστήματα και τις αποθήκες logistics. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά και το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, ενώ στο προσκήνιο αναδύονται νέες κατηγορίες, όπως τα data centers και οι ευέλικτες μορφές κατοικίας.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται σε ανάλυση της Alpha Bank, σύμφωνα με την οποία η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων διατηρεί τη δυναμική της, υποστηριζόμενη από τη σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους.

Το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στην Αττική, όπου βρίσκεται σχεδόν το 39% των ενεργών επιχειρήσεων της χώρας. Η συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταφράζεται σε αυξημένη ζήτηση για γραφεία και καταστήματα νέας γενιάς, με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται σημαντικά ταχύτερα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 5,1% το 2025, ενώ στα καταστήματα η άνοδος έφτασε το 4,8%.

Η μεγαλύτερη ώθηση προέρχεται από την Αθήνα. Οι τιμές των γραφείων αυξήθηκαν κατά 7% μέσα στο 2025 και πλέον βρίσκονται περίπου 15% υψηλότερα από τα επίπεδα του 2010, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί πριν από την οικονομική κρίση.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,2% και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά 2,5%, παραμένοντας αισθητά χαμηλότερες από τα προ κρίσης επίπεδα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στην αγορά των εμπορικών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών.

Η βελτίωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για εμπορικούς χώρους σε κεντρικές αγορές και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Ο δείκτης τιμών των καταστημάτων βρίσκεται πλέον 10,7% υψηλότερα από το 2010, ενώ στην Αθήνα η αύξηση φτάνει το 17,7%. Στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη άνοδος περιορίζεται στο 5,3%, ενώ στην υπόλοιπη χώρα μόλις στο 0,8%.

Επιστρέφουν οι επενδύσεις στην οικοδομή

Η άνοδος των τιμών συνοδεύεται από έντονη κινητικότητα και στην οικοδομική δραστηριότητα.

Οι νέες άδειες για την κατασκευή γραφείων έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, ενώ μόνο το 2025 αυξήθηκαν κατά 38%.

Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός όγκος των έργων μειώθηκε ελαφρώς, εξέλιξη που αποδίδεται στη μικρότερη κλίμακα των νέων επενδύσεων, η εικόνα παραμένει θετική.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η σταδιακή επιστροφή των εργαζομένων στους φυσικούς χώρους εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό της τηλεργασίας, που είχε εκτιναχθεί στο 14,8% το 2021, υποχώρησε στο 6,8% το 2025, ενισχύοντας εκ νέου τη ζήτηση για ποιοτικούς χώρους γραφείων.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα εμπορικά καταστήματα, όπου οι νέες οικοδομικές άδειες αυξήθηκαν κατά 10% το 2025, ενώ ο συνολικός όγκος των έργων σημείωσε άνοδο 41%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στα παραδοσιακά επαγγελματικά ακίνητα. Οι αποθήκες logistics συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους πιο ελκυστικούς κλάδους της αγοράς, καθώς η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των αλυσίδων εφοδιασμού αυξάνει τη ζήτηση για σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους.

Παράλληλα, ισχυρή παραμένει η οικοδομική δραστηριότητα στον ξενοδοχειακό τομέα, ενώ δυναμικά αναπτύσσονται νέες κατηγορίες, όπως τα data centers, οι φοιτητικές κατοικίες και τα ακίνητα που προορίζονται για τουριστικές μισθώσεις.

Οι αναλυτές της Alpha Bank εκτιμούν ότι στο επόμενο διάστημα μεγαλύτερη αξία θα αποκτούν τα ακίνητα που συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και στρατηγική τοποθεσία.

Παρά τη σημαντική άνοδο των τιμών, η αγορά εξακολουθεί να προσφέρει αποδόσεις που προσελκύουν επενδυτικά κεφάλαια.

Στα γραφεία της κεντρικής επιχειρηματικής ζώνης της Αθήνας οι αποδόσεις κυμαίνονται μεταξύ 6% και 6,8%, ενώ τα ποσοστά κενών χώρων παραμένουν σχετικά χαμηλά, από 5% έως 9%.

Στις αποθήκες logistics οι αποδόσεις έχουν υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης ζήτησης, ωστόσο εξακολουθούν να κινούνται κοντά στο 8%, επίπεδο υψηλότερο από εκείνο των γραφείων και των καταστημάτων.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι αστικές αναπλάσεις, η αξιοποίηση πρώην βιομηχανικών περιοχών και οι εξειδικευμένες μορφές επαγγελματικών ακινήτων, οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερες προοπτικές υπεραξιών.

Οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί

Παρά τη θετική εικόνα, οι επαγγελματίες της αγοράς εξακολουθούν να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το υψηλό κόστος κατασκευής και οι αυξημένες τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν βασικές πηγές αβεβαιότητας για την πορεία των νέων επενδύσεων.

Ωστόσο, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στον κατασκευαστικό κλάδο συνεχίζουν να βελτιώνονται, ενώ οι πρώτοι μήνες του 2026 δείχνουν ότι η δυναμική της αγοράς όχι μόνο διατηρείται αλλά ενισχύεται, με σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό όσο και στον όγκο των νέων οικοδομικών αδειών.