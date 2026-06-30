Μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση στην Πάρο έκανε η Ευγενία Σαμαρά, έχοντας έναν πολύ όμορφο λόγο για το ταξίδι της.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε στο νησί για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, δίνοντας το παρών σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φίλης της. Η σχέση των δύο γυναικών ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία τους στη σειρά του MEGA «Έχω παιδιά», όμως γρήγορα εξελίχθηκε σε μια ζεστή φιλία.

Πέρα από τις στιγμές χαράς στο γαμήλιο πάρτι, η Ευγενία Σαμαρά εκμεταλλεύτηκε την παραμονή της στην Πάρο για να χαλαρώσει και να απολαύσει το καλοκαίρι. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις εξόδους, βρήκε χρόνο για βουτιές, ξεκούραση και χαλαρές στιγμές στο ξενοδοχείο της.

Η ίδια μοιράστηκε μάλιστα με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την απόδρασή της, ποζάροντας με μαγιό δίπλα στην πισίνα. Οι εικόνες της εντυπωσίασαν τους followers της, καθώς η ηθοποιός έδειχνε άνετη, λαμπερή και ιδιαίτερα ανανεωμένη.