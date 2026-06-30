Στην περισυλλογή συνολικά 70 περίπου αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης 30/6 δυνάμεις της FRONTEX, στο πλαίσιο δύο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Ειδικότερα, εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε αρχικά λέμβο με περίπου 34 μετανάστες, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX.

Σε δεύτερη επιχείρηση, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς, σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου, με τους επιβαίνοντες να περισυλλέγονται επίσης από σκάφος της FRONTEX.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.