Αντιμέτωποι με την πληρωμή φόρου 15% έως 45% για εισοδήματα που δεν απέκτησαν το 2025 βρίσκονται οι φορολογούμενοι που εκμισθώνουν ακίνητα αλλά δεν εισπράττουν ενοίκια. Όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη τη φορολογική τους δήλωση, υπάρχει χρόνος και τρόπος για να μη φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν.

Οι κινήσεις

Συγκεκριμένα, πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και έως τις 15 Ιουλίου 2026, οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

1. Να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

2. Να υποβάλουν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, «Τα Αιτήματά μου», τη δήλωση για τα ανείσπρακτα ενοίκια και τα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:

Το έντυπο Ε411. Για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων αποβιώσαντα ιδιοκτήτη από κληρονόμο αυτού, για χρονικό διάστημα που ο αποβιώσας ήταν εν ζωή, στα στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποβιώσαντα. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ψηφιακή υποβολή, τότε η δήλωση θα υποβληθεί έντυπα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier ή αυτοπροσώπως.

Η δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου, ή ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων (και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής).

Για πτωχευμένο μισθωτή, πίνακας αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.

Υπεύθυνη δήλωση ότι για το διάστημα από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση δεν έχουν εισπραχθεί τα μισθώματα και η έκθεση αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, αλλά και ενοίκια που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2025, θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2 και αυτομάτως θα μεταφερθούν στο Ε1.

Φόρος από το πρώτο ευρώ

Το ετήσιο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.