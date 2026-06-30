Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφήνας αποφάσισε να προχωρήσει αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού.

Η 24ωρη απεργία αναμένεται να ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 του Σαββάτου 4 Ιουλίου, επηρεάζοντας τα δρομολόγια των πλοίων.

Απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 το πρωί έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER FERRY», με το ναυτεργατικό σωματείο να θέτει στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών του ζητήματα ασφάλειας για τα πληρώματα και τα πλοία, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες υποδομές του λιμένα Ραφήνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον σημερινό αριθμό δρομολογημένων πλοίων.

Όπως επισημαίνει η ΠΕΝΕΝ, οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης επαρκούν για περίπου πέντε πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται έντεκα, με αποτέλεσμα αρκετά να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας, το οποίο η ΠΕΝΕΝ χαρακτηρίζει ως επικίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι καθημερινά πλοία αναγκάζονται να παραμένουν αρόδου λόγω της ανεπάρκειας των θέσεων πρόσδεσης.

Παράλληλα, το σωματείο αναδεικνύει τις επιπτώσεις του υφιστάμενου καθεστώτος εργασίας στα πληρώματα, κάνοντας λόγο για υπερεργασία, κόπωση, περιορισμένες ώρες ανάπαυσης και πολύμηνη απομάκρυνση των ναυτικών από τις οικογένειές τους, συνθήκες που, σύμφωνα με την ίδια, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων.