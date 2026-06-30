Την περιπέτεια που έζησε όταν τον δάγκωσε λαγοκέφαλος σε παραλία της Βάρκιζας περιέγραψε ο τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος.

Όπως επεσήμανε ο τραγουδιστής στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, ο λαγοκέφαλος τον δάγκωσε στο πόδι, με αποτέλεσμα να του κάνει μία μικρή πληγή.

«Ευτυχώς δεν ήταν μεγάλο το ψάρι. Το σημαντικό ήταν ότι τη γλιτώσαμε φθηνά. Ευτυχώς δεν πανικοβλήθηκα, γενικά υπήρχε μια ψυχραιμία. Στη Βάρκιζα είχαμε πάει το Σάββατο, να κάνουμε κι εμείς ένα μπάνιο».

«Δεν πρέπει να υπάρχει πανικός»

«Με τσίμπησε χαμηλά στο πόδι. Επειδή αυτά έχουν και ένα ιδιαίτερο σχήμα ως ψάρια, το καταλαβαίνεις ότι είναι λαγοκέφαλος. Μια πληγή μικρή έγινε, δεν ήταν τίποτα το τρομερό, και πιο πολύ ο κόσμος πανικοβλήθηκε» επεσήμανε.

Ο Δημήτρης Κανέλλος σημείωσε ότι οι λουόμενοι πρέπει να είναι ψύχραιμοι και να μην πανικοβάλλονται σχετικά με την παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.

«Με το που βγήκα έβαλα καθαρό νερό, όχι θαλασσινό, να το σημειώσουμε αυτό, και με σαπούνι αυτό άμα το καθαρίσεις είσαι κομπλέ. Πήγαμε και σ’ ένα φαρμακείο, όλα καλά. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη ψυχραιμία και είναι κρίμα να μην πηγαίνουμε στις θάλασσες γι’ αυτόν τον λόγο», είπε.