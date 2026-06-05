Έκρηξη σε ΑΤΜ, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια, σημειώθηκε γύρω στις 3:50 το ξημερώματα της Παρασκευής 5/6 με αποτέλεσμα το μηχάνημα ανάληψης χρημάτων να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι δράστες αμέσως μετά την έκρηξη κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο αποσπώντας τις κασετίνες με χρήματα.

Στο σημείο που έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, όπως μεταδίδει το ERTNews βρίσκονται ειδικοί που εξετάζουν το πώς σημειώθηκε η τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Προβληματισμό, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρησμό των τριών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής, στο Μαρούσι με τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ να διερευνούν εάν επρόκειτο για αντιπερισπασμό.