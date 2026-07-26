Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος συνεχίζουν να απασχολούν τα δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων, χωρίς ωστόσο κανείς από τους δύο να έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει όσα έχουν γραφτεί για την προσωπική τους ζωή.

Αφορμή για νέο κύκλο σχολίων στάθηκε μια ανάρτηση του 35χρονου επιχειρηματία από την Κέρκυρα. Ο Στέφανος Νεδέλκος δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία βρίσκεται στην πισίνα μαζί με τη μικρή Έιντα, κόρη της Χριστίνας Κοντοβά και βαφτιστήρα της Σίσσυς Χρηστίδου, στέλνοντάς της παράλληλα ευχές για τα γενέθλιά της.

Η Έιντα γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα

Η Έιντα έκλεισε τα οκτώ της χρόνια και γιόρτασε τα γενέθλιά της με πάρτι στην Κέρκυρα, όπου περνά μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών μαζί με τη μητέρα της, Χριστίνα Κοντοβά, αλλά και τη νονά της, Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Χριστίνα Κοντοβά μοιράστηκε φωτογραφίες από τη γιορτή στον λογαριασμό της στο Instagram. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε και η ανάρτηση του Στέφανου Νεδέλκου, ο οποίος εμφανίζεται να παίζει με τη μικρή στην πισίνα.

Ο Στέφανος Νεδέλκος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κέρκυρα, όπου διατηρεί εστιατόρια, και μέχρι σήμερα επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ στη δημόσια ζωή.

Η πρόσφατη ανάρτησή του προστέθηκε στις εικόνες που έχουν δημοσιευθεί το τελευταίο διάστημα και έχουν οδηγήσει σε νέα δημοσιεύματα γύρω από το όνομά του και εκείνο της Σίσσυς Χρηστίδου. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει καμία δημόσια επιβεβαίωση ή διάψευση από τους ίδιους σχετικά με τις πληροφορίες που τους θέλουν ζευγάρι.