Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς ετοιμάζονται να μοιραστούν τη σκηνή στο «Έναστρον» την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με την επίσημη επιβεβαίωση που έγινε γνωστή την Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026.

Το νυχτερινό κέντρο της οδού Πειραιώς δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα στιγμιότυπο, στο οποίο οι δύο καλλιτέχνες της Panik Records διακρίνονται μερικώς να μοιράζονται ένα μήλο. Τη δημοσίευση συνόδευε η πρόταση: «Δεν είστε έτοιμοι… για αυτό που έρχεται… Stay tuned…».

Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών στην Πειραιώς

Η συγκεκριμένη σύμπραξη φέρνει μαζί δύο από τα πιο δημοφιλή ονόματα της εγχώριας δισκογραφίας, διαμορφώνοντας μία από τις βασικές επιλογές της αθηναϊκής νύχτας για τον προσεχή χειμώνα. Οι προετοιμασίες για την έναρξη των εμφανίσεων αναμένεται να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα.