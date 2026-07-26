Τραγωδία εκτυλίσσεται στο όρος Ελμπρούς της Ρωσίας, όπου πέντε Βόσνιοι ορειβάτες εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους, όταν η επταμελής αποστολή παγιδεύτηκε σε σφοδρή καταιγίδα κατά τη διάρκεια της ανάβασής της.

Την πληροφορία έκανε γνωστή υπηρεσία διάσωσης ορειβατών της Βοσνίας, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, οι ρωσικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και ανάσυρσης στο υψηλότερο βουνό της Ευρώπης.

Σύμφωνα με βοσνιακά μέσα ενημέρωσης, τα επτά μέλη της αποστολής κατάγονταν από την πόλη Ζένιτσα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ένα παντρεμένο ζευγάρι, καθώς και ένας γιατρός του τοπικού νοσοκομείου.

Το ρωσικό υπουργείο Έκτακτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι δύο ορειβάτες εντοπίστηκαν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Παράλληλα, οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς δύο μελών της ομάδας σε υψόμετρο περίπου 5.350 μέτρων. Η μεταφορά τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων τριών θυμάτων συνεχίζονται, παρά τους ισχυρούς ανέμους που δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Το όρος Ελμπρούς, με υψόμετρο 5.642 μέτρα και κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με τη Γεωργία, θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικός ορειβατικός προορισμός, καθώς οι απότομες μεταβολές του καιρού και οι ακραίες συνθήκες καθιστούν συχνά επικίνδυνες τις αναβάσεις.