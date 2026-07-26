Τη ζωή του έχασε ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης για την επίθεση στο Βερολίνο, όταν ο ίδιος κατευθύνθηκε με το όχημά του προς τη λαοθάλασσα των πολιτών που συμμετείχαν στον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο 21χρονος Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, γνωστός στις γερμανικές αρχές ως υποστηρικτής του «Ισλαμικού Κράτους», εντοπίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή του Σπαντάου, στα βορειοδυτικά προάστιο της γερμανικής πρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής εφόδου για τη σύλληψή του, ο νεαρός έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Το χρονικό της εφόδου και οι ανακοινώσεις των αρχών

Την είδηση για την κατάληξη του υπόπτου μετέδωσε η Ραδιοφωνία Βερολίνου Βρανδεμβούργου rbb, επιβεβαιώνοντας πως η επιχείρηση των αρχών ολοκληρώθηκε στο Σπαντάου λίγη ώρα μετά το συμβάν στο κέντρο της πόλης.

Οι έρευνες των τοπικών αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό με το αυτοκίνητο στη συγκέντρωση.