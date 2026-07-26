Ο στρατός του Λιβάνου δέχθηκε πυρά κοντά στις θέσεις του κατά τη διάρκεια προσπάθειας ανάπτυξης δυνάμεων στην κοινότητα Ζαουτάρ αλ Γαρμπίγια, καθώς και στις περιοχές Κφαρ Τίμπνιτ και Ναμπατίγια αλ Φάουκα.

Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας καταδίκασε τη στάση των ισραηλινών δυνάμεων, τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές παρακωλύουν την υλοποίηση των αποστολών τους στην ευρύτερη περιοχή, όπως ορίζει το πλαίσιο που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο με αμερικανική διαμεσολάβηση για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι λιβανέζικες αρχές σημειώνουν: «Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις και τις παραβιάσεις της συμφωνία και των διεθνών νόμων, καταστρέφοντας συστηματικά και ισοπεδώνοντας με μπουλντόζες κατοικίες και γαζώνοντας με αυτόματα όπλα πολλές ζώνες στα νότια της χώρας».

Η απάντηση του Ισραήλ και οι αντιδράσεις των κατοίκων

Από την πλευρά της, η ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες της προέβησαν σε προειδοποιητικά πυρά στον αέρα, υποστηρίζοντας πως Λιβανέζοι κινήθηκαν σε τομέα που «δεν αποτελεί τμήμα της πιλοτικής ζώνης».

Την ίδια στιγμή, οι ζημιές στο χωριό Ζαουτάρ αλ Γαρμπίγια παραμένουν εκτεταμένες, με τις περιπόλους να προσπαθούν να εδραιώσουν την παρουσία τους και τους πολίτες να επιστρέφουν στις εστίες τους. Η Ιχσάν Γιάγι, κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε την κατάσταση που συνάντησε στο σπίτι της αναφέροντας: «Όταν επέστρεψα, αισθάνθηκα θλίψη. Οι καταστροφές με καταθλίβουν». Η ίδια πρόσθεσε: «Είμαστε αλληλέγγυοι με τον στρατό» εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι «θα ξαναχτίσει» όσα καταστράφηκαν, ενώ συμπλήρωσε: «Θέλουμε να αισθανόμαστε ασφάλεια, είναι καιρός να ασχοληθεί μαζί μας το κράτος, κουραστήκαμε».

Βάσει των όρων που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο, η παρουσία των κυβερνητικών στρατευμάτων προβλέπεται να επεκταθεί σε καθορισμένες πιλοτικές περιοχές παράλληλα με τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών μονάδων, υπό την προϋπόθεση της αποσύνδεσης και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, η οποία διατηρεί αρνητική στάση απέναντι στο συγκεκριμένο πλαίσιο.